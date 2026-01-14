Le Premier ministre britannique Keir Starmer approché pour intégrer le Conseil de paix pour Gaza

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a été approché pour rejoindre le « conseil de paix » pour Gaza mis en place par Donald Trump dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Selon le Guardian, un haut responsable de l’administration américaine lui aurait proposé de siéger au sein de cette instance, chargée de superviser temporairement la gouvernance de Gaza et d’en piloter la reconstruction.

Toujours selon le quotidien britannique, Keir Starmer serait disposé à accepter cette proposition, bien qu’aucune invitation officielle n’ait encore été transmise. Les discussions se poursuivent en parallèle sur la composition exacte du conseil, que Donald Trump pourrait annoncer dès cette semaine, selon plusieurs médias américains.

Cette information survient alors que Washington pourrait annoncer dès ce mercredi le lancement de la phase deux du plan Trump pour Gaza.

Malgré des divergences notables — notamment la décision du Royaume-Uni de reconnaître l’État de Palestine l’an dernier — Keir Starmer entretient des relations jugées constructives avec le président américain. Le conseil, présidé par Donald Trump lui-même, devrait réunir plusieurs dirigeants internationaux de premier plan.

Initialement pressenti pour en faire partie, Tony Blair a finalement été écarté du conseil d’administration, en raison des réticences exprimées par certains pays du Moyen-Orient. L’ancien Premier ministre travailliste, dont le rôle dans l’invasion de l’Irak en 2003 continue de susciter des critiques, devrait toutefois intégrer un comité exécutif distinct, aux côtés de proches conseillers de Donald Trump, dont Jared Kushner et Steve Witkoff.

S’exprimant dimanche à bord d’Air Force One, Donald Trump a confirmé que le conseil était en cours de constitution et qu’il suscitait un fort intérêt à l’échelle internationale. « Il s’agira des dirigeants les plus importants des nations les plus importantes », a-t-il déclaré.

À Londres, la question a été soulevée mardi à la Chambre des communes. La ministre des Affaires étrangères Yvette Cooper a rappelé le soutien du Royaume-Uni au plan en 20 points visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza, soulignant toutefois que la situation demeurait fragile. Elle a insisté sur l’ampleur des défis à venir, notamment en matière d’aide humanitaire et de désarmement du Hamas.