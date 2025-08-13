Le Premier ministre néo-zélandais s'en prend à Benjamin Netanyahou : "Je pense qu'il a perdu la tête"

Articles recommandés -

Le ton est monté entre Wellington et Jérusalem. Mercredi, le Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, a accusé Benjamin Netanyahou d’avoir "perdu la tête", deux jours après que son gouvernement a annoncé envisager de reconnaître l’État de Palestine d’ici septembre.

"Netanyahou est allé beaucoup trop loin. Je pense qu’il a perdu la tête", a déclaré le dirigeant de centre droit, dénonçant une situation "effroyable" dans les territoires palestiniens. Selon lui, le chef du gouvernement israélien "n’écoute pas la communauté internationale" et cette attitude est "inacceptable".

Lundi, la Nouvelle-Zélande avait indiqué qu’elle réfléchissait à une reconnaissance formelle de l’État palestinien, une décision qui pourrait être annoncée à l’Assemblée générale de l’ONU en septembre. Fin juillet, l’Australie et quatorze autres pays occidentaux, dont la France et le Canada, avaient déjà appelé la communauté internationale à franchir ce pas.

Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Winston Peters, a précisé que cette décision serait guidée par "les principes, les valeurs et les intérêts nationaux" de son pays. Il a mis en avant la "catastrophe humanitaire" en cours à Gaza comme élément central de la réflexion.

Ces déclarations marquent un durcissement inédit du discours néo-zélandais à l’égard du gouvernement israélien. Elles s’inscrivent dans un contexte où plusieurs pays occidentaux, longtemps prudents sur la reconnaissance d’un État palestinien, accélèrent leur réflexion face à l’ampleur de la "crise humanitaire".

Pour Luxon, le moment est venu de "réaffirmer le rôle de la Nouvelle-Zélande sur la scène internationale" et de prendre position sur un dossier qui divise profondément la communauté internationale. Reste à savoir si cette offensive verbale contre Netanyahou pèsera sur la décision finale de Wellington lors du rendez-vous diplomatique de septembre.