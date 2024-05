Le président Herzog se rend à la frontière libanaise pour exprimer son soutien aux soldats

Le président Herzog s'est rendu mardi soir à Metula, à la frontière libanaise, afin de rencontrer les soldats de réserve qui opèrent dans la zone. Il s'est également entretenu avec le chef du conseil régional, David Azoulay, qui a tenu à rester sur place, malgré la guerre.

"Metula existe depuis 130 ans, elle a vu toute l'histoire du pays. Et elle continuera d'exister pendant des centaines, voire des milliers d'années. C'est une grande période d'épreuve pour le peuple d'Israël, et vous vous trouvez malgré vous au cœur du conflit. Les habitants de la ville ont été évacués mais je vous le dis avec certitude : à la fin de cette guerre, nous reviendrons ici en force. De nouveaux vignobles seront établis et de nouvelles maisons seront construites", a déclaré le président au chef du conseil régional, le qualifiant de "héros d'Israël".

"Je tiens à remercier les forces de Tsahal qui accomplissent un travail sacré ici. Vous tenez la sécurité de la région entre vos mains avec courage et bravoure. Il était important pour moi de venir vous dire que je me soucie de vous et de tous les habitants de Metula. Tout l'Etat d'Israël vous dit merci", a encore dit Isaac Herzog, qui a souligné qu'il avait bravé les réticences de son service de sécurité pour se rendre sur place.