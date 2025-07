Le président iranien, Masoud Pezeshkian, légèrement blessé lors d'une frappe israélienne le mois dernier

Articles recommandés -

Le président iranien Masoud Pezeshkian a été légèrement blessé à la jambe lors d'une frappe aérienne israélienne, a rapporté ce dimanche l'agence de presse iranienne Fars, considérée comme proche des Gardiens de la Révolution islamique.

Selon Fars, l'attaque a eu lieu dans la matinée du lundi 16 juin, pendant qu'une réunion du Conseil suprême de sécurité nationale se tenait dans les étages inférieurs d'un bâtiment à l'ouest de Téhéran. Outre le président iranien, le président du Parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, le chef du système judiciaire, Mohseni Ajei, ainsi que d'autres hauts responsables du régime assistaient à cette réunion.

Une attaque ciblée et coordonnée

Six bombes ou missiles ont visé les points d'entrée et de sortie du bâtiment dans le but de bloquer les voies d'évacuation et de perturber la circulation de l'air. Cette opération se serait inspirée de l'élimination du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à Beyrouth. Suite aux explosions, l'électricité de l'étage a été coupée, mais les dirigeants ont réussi à s'échapper par une sortie de secours préparée à l'avance.

Le président Pezeshkian et plusieurs autres responsables ont été légèrement blessés aux jambes lors de l'évacuation, selon l'agence. Compte tenu de la précision des informations utilisées dans l'attaque, le média indique que les autorités enquêtent sur la possibilité d'une collaboration avec Israël.

Confirmation officielle et réactions

Quelques jours auparavant, un général de haut rang des Gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei, avait déclaré à la télévision d'État qu'Israël avait "attaqué six points à l'endroit où s'était réuni le Conseil suprême de sécurité nationale, mais qu'aucun de ses membres n'avait subi de dommages légers".

Le président Pezeshkian avait précédemment accusé Israël d'avoir tenté de l'assassiner. "Ils ont essayé, oui", avait-il déclaré au journaliste américain Tucker Carlson lors d'un entretien la semaine dernière. "Ils ont agi en conséquence, mais ils ont échoué".