Le prix Pulitzer à un poète palestinien controversé : "Vous avez rejoint le cercle du déni" dénonce l'ex-otage Damari

Le poète palestinien Mouasab Abou Toha, récompensé par le prix Pulitzer pour une série d'articles publiés dans le New Yorker, se retrouve au cœur d'une polémique. Trois jours après l'attribution de cette prestigieuse distinction, des déclarations passées justifiant les attaques du 7 octobre et des propos à caractère antisémite ont refait surface. Emily Damari, ex-otage libérée après près de 500 jours de captivité à Gaza, a vivement réagi à cette récompense dans une lettre ouverte adressée au comité Pulitzer.

"J'ai vécu dans l'angoisse permanente, souffert de la faim, des mauvais traitements et de l'humiliation," a écrit Damari, enlevée de son domicile au kibboutz Kfar Aza. "Imaginez ma douleur en apprenant que vous avez décerné le prix Pulitzer à Mouasab Abou Toha, un homme qui, en janvier dernier, a remis en question ma captivité." Elle a rappelé qu'Abou Toha avait publié un message sur Facebook demandant : "Comment cette jeune femme peut-elle être qualifiée d'otage?" et qu'il avait nié le meurtre de la famille Bibas.

"Mouasab Abou Toha n'est pas un écrivain courageux – il est l'équivalent d'un négationniste de notre époque," dénonce-t-elle. "En honorant cet homme, vous avez rejoint le cercle du déni. Ce n'est pas une question politique, mais d'humanité. Et aujourd'hui, vous avez échoué." Le poète a reçu le Pulitzer dans la catégorie commentaire pour ses articles décrivant "la destruction physique et psychologique à Gaza." Réfugié aux États-Unis avec sa famille après avoir fui le nord de Gaza, il a notamment publié "The Gaza We Leave Behind" et "Requiem pour un camp de réfugiés."