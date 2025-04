Le Qatar accusé d'entraver les négociations pour un cessez-le-feu entre Israël et Hamas

Des responsables israéliens affirment que le Qatar sabote délibérément les négociations pour un accord d'échange d'otages et de cessez-le-feu, cherchant à obtenir de meilleures conditions pour le Hamas, selon des informations publiées dimanche par les médias israéliens. "Sans l'interférence qatarie, le Hamas aurait peut-être déjà accepté la récente proposition égyptienne", indique une source proche du dossier, citant la pression militaire de Tsahal, l'interruption de l'aide humanitaire et les pressions diplomatiques exercées par l'Égypte et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. D'après Ynet, le Qatar aurait exercé des contre-pressions pour rejeter la proposition actuelle, laissant entendre qu'une offre plus avantageuse pour le Hamas pourrait être formulée ultérieurement.

Si un accord définitif n'est pas conclu dans les prochains jours, Israël envisagerait d'intensifier ses opérations militaires à Gaza, révèle Yisrael Hayom. "Les activités de négociation de l'équipe de Dermer se situent entre marginales et négatives", confie à Ynet une source familière des pourparlers, ajoutant qu'Israël "ne pousse pas pour une solution".

L'enquête de Ynet dévoile également que la pression militaire a effectivement réussi à faire fléchir le Hamas, contrairement aux déclarations précédentes, et aurait pu conduire à un accord partiel de libération d'otages. Un troisième élément troublant suggère que des associés du Premier ministre Benjamin Netanyahou, travaillant pour le Qatar, auraient promu des intérêts compromettant la sécurité nationale d'Israël et mené une campagne négative contre l'Égypte, endommageant les relations entre les deux pays.

Les responsables israéliens concluent que les négociations progresseraient plus efficacement si elles étaient menées exclusivement par l'intermédiaire de l'Égypte, sans l'implication du Qatar.