Le Qatar déclare l'impasse dans les négociations pour la libération des otages israéliens

Le Premier ministre qatari Mohammed al-Thani a annoncé mardi l'échec des pourparlers entre Israël et le Hamas, pointant du doigt "des différences fondamentales" entre les parties. "Le comportement irresponsable et agressif d'Israël compromet toute chance de paix", a-t-il déclaré, précisant que "l'une des parties souhaite un accord global à Gaza tandis que l'autre ne veut qu'un accord partiel. Nous n'avons pas réussi à combler cet écart." Dans une critique directe des actions israéliennes, al-Thani a affirmé : "Nous pensions que la libération d'Idan Alexander mettrait fin à la tragédie à Gaza, mais la réponse a été des frappes violentes." Le dirigeant qatari, qui occupe également la fonction de ministre des Affaires étrangères, a souligné que son pays prévoit de poursuivre ses efforts avec l'Égypte et les États-Unis pour obtenir un cessez-le-feu.

"Malgré les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis pour mettre fin à la guerre, nous assistons à l'échec de toute possibilité d'apaisement. Les cycles de négociations de ces dernières semaines n'ont conduit à aucun progrès en raison de l'écart entre les deux parties", a-t-il ajouté, tout en accusant Israël de ne pas avoir de motifs légitimes : "Les négociations sur l'échange de prisonniers ont souvent été perturbées par des jeux politiques."

Des sources israéliennes ont confirmé que l'émissaire américain Steve Whitcoff avait présenté samedi une proposition pour la libération de 10 otages vivants et 16 corps en échange d'un cessez-le-feu de 45 à 60 jours. Selon ces sources, Israël aurait accepté l'offre, tandis que le Hamas n'aurait fourni aucune réponse.

Parallèlement, Adam Bohler, l'envoyé spécial américain pour les otages, a affirmé lundi soir lors d'une conférence à New York : "Nous nous rapprochons de plus en plus d'un accord. Si le Hamas veut faire une proposition légitime et libérer des otages, nous sommes toujours ouverts à cela."