Le quatrième corps ramené en Israël mardi soir n'est pas celui d'un otage

Suite aux analyses effectuées mercredi soir à l'Institut de médecine légale d'Abou Kabir, il s'avère que le quatrième corps ramené en Israël n'est pas celui d'un otage israélien, mais d'un d'un Palestinien de Gaza. L'institut a pour l'heure confirmé l'identification des trois autres dépouilles rapatriées mardi soir. Il s'agit d'Eitan Levy, le sergent Tamir Nimrodi et Uriel Baruch.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a réagi ce mercredi sur son compte Twitter : « Assez d'humiliations. Juste après qu'Israël de nouveau ouvert les portes à des centaines de camions d'aide humanitaire, le Hamas est rapidement revenu à ses méthodes habituelles : mensonges, calomnies et violences envers les familles et les corps. Le terrorisme nazi ne connaît que la force, et la seule façon de résoudre les problèmes avec lui est de l'effacer de la surface de la Terre. »

Cette tromperie rappelle le souvenir douloureux d'une autre duperie similaire concernant la restitution du corps de Shiri Bibas en février dernier : après analyse de l'institut médico-légal, il s'était avéré que le corps rendu n'était pas celui de l'Israélienne, mais celui d'une femme gazaouie.

Sitôt la tromperie découverte, Isral avait renvoyé les ossements dans la bande de Gaza et exigé le retour de la véritable dépouille de Shiri Bibas, ce qui s'était produit quelques heures plus tard.

Avec la restitution de seulement sept dépouilles ce mercredi, Israël considère que le Hamas a déjà violé l'accord. Après cette duperie concernant la quatrième dépouille, des mesures de représailles seront sans doute prises contre l'organisation terroriste.