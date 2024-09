"Le renseignement français trouve que cette attaque est un grand succès opérationnel" (Georges Malbrunot)

"Je ne suis pas certain que l'état major du Hezbollah ait été décimé de manière conséquente même si le coup a été dur. Et les bipeurs, les talkies-walkies ne sont pas les principaux moyens de communication du Hezbollah, qui continue de communiquer via un réseau filaire. Mais la communauté du renseignement français estime que cette attaque est un grand succès opérationnel " (Georges Malbrunot)