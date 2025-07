Le responsable de la sécurité du kibboutz Sufa a déjoué seul la première attaque terroriste du 7 octobre

Articles recommandés -

Une enquête militaire israélienne publiée lundi révèle des détails saisissants sur l'attaque du 7 octobre contre le kibboutz Sufa, près de la bande de Gaza. Selon les conclusions, le responsable de la sécurité du kibboutz (Rabash"tz) a réussi à lui seul à faire échouer la première vague d'assaut terroriste, empêchant ainsi un massacre de grande ampleur.

Une résistance héroïque dès l'aube

L'attaque a débuté peu après 6h40 du matin. Un char de la compagnie territoriale a d'abord ouvert le feu sur les terroristes s'approchant de la clôture frontalière, neutralisant plusieurs d'entre eux sur des pick-ups et des motos. Malgré cette première ligne de défense, quatre terroristes ont réussi à pénétrer dans le kibboutz vers 6h52.

C'est alors que le responsable sécurité du kibboutz est entré en action. À 7h34, il a repéré deux terroristes près de son domicile et les a abattus. Quinze minutes plus tard, il a de nouveau engagé le combat contre deux autres assaillants, les éliminant également. Cette intervention décisive a marqué la fin de la première attaque sur la communauté.

Défaillances militaires et héroïsme civil

L'enquête met en lumière les graves défaillances du système de défense israélien. L'armée israélienne "a échoué dans sa mission de protection" des résidents, principalement parce qu'elle ne s'était jamais préparée à un tel scénario : une attaque terroriste massive contre des communautés civiles israéliennes.

La situation s'est compliquée par la mort de plusieurs commandants militaires dans les premières heures, paralysant temporairement la chaîne de commandement. Face à cette situation critique, les forces se sont concentrées sur la défense de la base militaire de Sufa plutôt que sur la protection des communautés civiles environnantes.

Plusieurs vagues d'assaut

Une seconde attaque a eu lieu vers 10h30, impliquant une trentaine de terroristes positionnés dans les vergers au nord du kibboutz. Cette fois, l'équipe de sécurité locale, renforcée par des civils armés, a résisté jusqu'à l'arrivée des renforts militaires vers midi.

Les forces d'élite israéliennes et l'aviation ont finalement repris le contrôle total du kibboutz vers 18h30, après avoir éliminé les derniers terroristes infiltrés.

Un bilan tragique mais limité

Malgré l'intensité des combats, le bilan reste relativement limité grâce à la résistance acharnée des défenseurs locaux. Trois membres du kibboutz ont perdu la vie : Bernard Cohen, Ofir Erez et Ido Hovera. L'enquête souligne que les civils et forces de sécurité "ont fait preuve d'un grand courage, y compris en risquant leur vie", évitant ainsi un désastre bien plus important.

Cette investigation s'inscrit dans une série d'enquêtes sur les événements du 7 octobre, révélant les failles systémiques de la défense israélienne tout en rendant hommage au courage des défenseurs civils.