Le retour déchirant d'Eli Sharabi : comment l'ex-otage a appris la mort de sa femme et ses filles

La famille d'Eli Sharabi témoigne des premières 24 heures suivant son retour de captivité à Gaza. C'est son frère Sharon qui lui a annoncé la terrible nouvelle : sa femme Lian et leurs filles Noya et Yahel ont été assassinées lors de l'attaque du 7 octobre au kibboutz Be'eri. "Il a poussé un cri et répété 'mon cœur n'est plus entier'. Il a reçu la nouvelle avec un choc total", rapporte sa famille. "Il n'avait aucune idée de ce qui leur était arrivé."

Outre le traumatisme psychologique, Eli fait face à un long processus de rétablissement physique. "Notre sœur nous a dit qu'il est revenu affaibli, affamé, émacié", confie un membre de la famille à Ynet. "Il ne cesse de dire qu'il est faible et fatigué. La tragédie est double." Une équipe médicale et ses proches l'entourent, accompagnés d'un soutien psychologique.

Pendant sa captivité, les membres du Hamas lui avaient déjà annoncé la mort de son frère Yossi. "Il pensait qu'ils lui mentaient peut-être", explique sa famille. Lors de la cérémonie de Havdalah marquant la fin du Shabbat, Eli a beaucoup pleuré. Sa famille insiste : "Il est important que le public ne le prenne pas en pitié. Nous l'entourons et il sortira plus fort, la tête haute."

Les conditions de détention ont été particulièrement éprouvantes : "Il a parlé d'une privation de nourriture extrême. Des jours entiers sans manger. Parfois l'un recevait de la nourriture et l'autre non - ils les forçaient à décider qui mangerait. Des conditions inhumaines", témoigne sa famille.

L'équipe médicale et ses proches s'attendent à une longue période de réhabilitation, tant physique que psychologique. "Sa récupération physique prendra du temps, c'est différent de ce que nous avons vu avec les otages libérés lors des phases précédentes", note sa famille, tout en restant confiante : "Jour après jour, il redeviendra l'Eli que tout le monde connaît. Un homme fort, familial, souriant et optimiste."