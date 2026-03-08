Le secrétaire militaire du guide suprême iranien éliminé quelques jours seulement après sa nomination

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a été informé dimanche de l’élimination d’Abu al-Qassem Babayian, récemment nommé chef du bureau militaire du guide suprême iranien. Selon les autorités israéliennes, ce haut responsable aurait été tué quelques jours seulement après sa nomination, intervenue à la suite de l’élimination de son prédécesseur lors des premières frappes du conflit.

L’information a été communiquée au ministre lors d’une réunion d’évaluation de la situation tenue au quartier général de la défense à Tel-Aviv. La réunion s’est déroulée en présence du chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, du directeur général du ministère de la Défense Amir Baram, ainsi que de plusieurs hauts responsables militaires et sécuritaires, dont le chef du renseignement militaire, le général Shlomi Binder, et des représentants du Mossad et du Shin Bet.

Au cours de cette réunion, les responsables sécuritaires ont indiqué que Babayian avait été nommé à la tête du bureau militaire du guide suprême iranien quelques jours auparavant, après la mort de son prédécesseur dans les premières frappes de la guerre.

Selon le communiqué, Israël Katz a salué cette opération, félicitant l’armée israélienne pour ce "succès important". Le ministre de la Défense a également encouragé les forces de sécurité à poursuivre leurs opérations contre les responsables du régime iranien impliqués dans les activités militaires dirigées contre Israël.

"Continuez à les traquer tous", a déclaré le ministre lors de cette réunion, selon le communiqué publié par son bureau.

Cette annonce intervient dans un contexte de confrontation militaire directe entre Israël et l’Iran, marqué par une intensification des frappes israéliennes contre des infrastructures et des responsables liés à l’appareil militaire iranien. Selon les autorités israéliennes, ces opérations visent à affaiblir les capacités militaires du régime et à réduire la menace contre Israël.