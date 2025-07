Le sergent-chef Amit Cohen, a été tué dans un accident opérationnel à Khan Younès, conclut Tsahal

Articles recommandés -

L'armée israélienne a révélé mardi matin de nouveaux détails sur les circonstances du décès du sergent-chef Amit Cohen, survenu lors d'un incident tragique dans la bande de Gaza. Le militaire de 19 ans, originaire de Holon, servait dans le bataillon 13 de la brigade Golani.

Une manipulation d'explosifs qui tourne au drame

L'incident s'est produit lundi vers 15 heures dans un bâtiment de Khan Younès occupé par des forces de la 188e brigade blindée et des combattants de l'unité d'élite Sayeret 13 de Golani. Le drame a eu lieu dans une pièce spécialement aménagée pour le chargement et la manipulation de munitions et d'équipements militaires divers.

Selon l'enquête préliminaire de Tsahal, l'accident serait survenu lors de la préparation d'un drone d'attaque. Un soldat était en train de charger l'appareil avec un explosif particulier, similaire à un missile, en vue d'une mission d'attaque imminente. Durant la phase d'assemblage, l'explosif s'est déclenché accidentellement, causant la mort d'Amit Cohen et blessant grièvement un officier combattant du même bataillon.

Exclusion d'une attaque ennemie

L'état-major a formellement écarté l'hypothèse d'un tir antichar à distance. Aucun terroriste ni débris de projectile antichar n'ont été identifiés dans la zone, consolidant la thèse de l'accident opérationnel. Cette conclusion renforce l'hypothèse d'une défaillance technique ou humaine lors de la manipulation d'armements sensibles.

L'officier blessé a été immédiatement évacué vers un hôpital pour recevoir des soins médicaux intensifs. Son état reste préoccupant selon les sources militaires.

Enquête en cours

Tsahal poursuit activement son investigation pour déterminer les causes exactes de cet accident dramatique. Cette tragédie souligne les risques permanents auxquels sont exposés les soldats lors des opérations militaires, même en l'absence d'engagement direct avec l'ennemi.

L'incident rappelle la dangerosité inhérente aux opérations de combat et à la manipulation d'armements sophistiqués dans un environnement opérationnel tendu comme la bande de Gaza, où les forces israéliennes mènent des opérations depuis plusieurs mois.