Le sergent-chef Chalachew Shimon Demalash, 21 ans, tué au combat dans le nord de Gaza

Articles recommandés -

L'armée israélienne a annoncé jeudi matin la mort au combat du sergent-chef Chalachew Shimon Demalash, âgé de 21 ans et originaire de Beer Sheva. Ce soldat du 932e bataillon de la brigade Nahal est tombé lors d'affrontements dans le nord de la bande de Gaza.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il a été tué par les tirs d'un terroriste, vraisemblablement à l'aide d'une arme de tireur d'élite. L'incident s'est produit mercredi soir, après qu'une unité de la brigade Nahal eut pris le contrôle d'un bâtiment lors d'une offensive en profondeur dans la ville de Gaza.

Le soldat du 932e bataillon avait pris position à l'entrée du bâtiment sécurisé lorsque des coups de feu ont été tirés dans sa direction. Il a été tué sur le coup. Aucun autre militaire n'a été blessé dans cet incident, et le tireur a pris la fuite.

L'enquête préliminaire n'a pas encore permis de déterminer la distance à laquelle le terroriste a ouvert le feu. Suite à l'attaque, Tsahal a riposté par des tirs massifs de couverture durant les opérations de ratissage, qui ont potentiellement neutralisé des terroristes se trouvant à portée de tir d'armes de précision. Parallèlement, le 932e bataillon a fouillé le bâtiment occupé, écartant la possibilité d'une infiltration à l'intérieur.

Cette mort survient quelques jours après celle du major Shahar Netanel Bozaglo, 27 ans, de Migdal HaEmek, commandant de compagnie du 77e bataillon, tué mardi dernier dans le nord de Gaza après qu'un missile RPG eut frappé le char dans lequel il se trouvait avec son équipage. Il était le premier soldat tombé dans le cadre de l'opération "Chars de Gédéon II".