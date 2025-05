Le sergent-chef Danilo Mocanu a été tué au combat dans le sud de la bande de Gaza

Tsahal a annoncé mercredi la mort au combat du sergent-chef Danilo Mocanu, 20 ans, originaire de Holon, soldat d'infanterie du 51e bataillon du régiment 82, brigade Saar MeGolan (7), tombé lors d'affrontements dans le sud de la bande de Gaza. Danilo est la 858e victime depuis le début de l'opération "Glaives de fer".

Danilo faisait partie d'une unité opérant dans un immeuble de quatre étages à l'est de Khan Younès. Le bâtiment était piégé et, après l'entrée des forces à l'intérieur, l'explosif a détoné, provoquant l'effondrement du bâtiment. Suite à cette explosion, Danilo a perdu la vie et un autre soldat a été légèrement blessé. Tsahal enquête actuellement sur la manière dont les terroristes ont déclenché l'explosif contre les forces israéliennes. Les équipes de secours ont travaillé de longues heures sur place, parmi les décombres.

Courtesy of Binyamin Regional Council

En début de semaine, Tsahal avait annoncé la mort du sergent Yossef Yehouda Hirak, 22 ans, du village de Harsha, soldat du 601e bataillon du génie de la brigade "Traces d'acier" (401), dans le nord de la bande de Gaza. Mardi, l'armée a publié une enquête préliminaire sur cet incident, concluant que Yossef est mort suite à un tir croisé.

Selon l'enquête initiale, une unité est entrée dans la zone et a repéré un puits. Cette unité a effectué des opérations d'exploration à l'intérieur du puits afin de localiser un tunnel pour le détruire. Pendant ce temps, une autre compagnie assurait la sécurité de l'opération.

Yossef Yehouda laisse derrière lui son épouse Emouna, qu'il avait épousée il y a sept mois, ses parents et trois sœurs. Il était le gendre de Yehouda Eliahou, directeur général de l'Administration des implantations au ministère de la Défense.