Le sergent-chef Maher Khatar, 38 ans, et un autre soldat de Tsahal, tués par un missile antichar au Sud-Liban

Le sergent-chef Maher Khatar, 38 ans, originaire de Majdal Shams, soldat du corps du génie de combat au sein de la 91e division de Tsahal, est tombé lors de combats dans le sud du Liban, a annoncé l’armée israélienne. Lors du même évènement, un autre soldat, dont l'identité n' pas encore été publiée, a également été tué.

Les deux soldats ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu’un missile antichar a frappé un bulldozer blindé D-9 utilisé par une unité du génie militaire. L’incident s’est produit alors qu’une équipe du bataillon du génie 601 menait une opération de récupération d’un véhicule blindé de transport de troupes de type Puma immobilisé dans la zone du nord de la Galilée, près de la frontière.

Selon les premières informations, une force de secours avait été dépêchée sur place avec deux bulldozers D-9 afin d’extraire le véhicule bloqué. Au cours de l’opération, un missile antichar a été tiré en direction des engins opérant sur le terrain, touchant l’un d’entre eux.

Les deux soldats présents dans le véhicule ont été grièvement blessés lors de l’attaque. Ils ont été évacués par hélicoptère vers un hôpital en Israël, mais les médecins ont constaté leur décès peu après leur arrivée.

Les circonstances exactes de l’incident font encore l’objet d’une enquête. Les autorités militaires examinent notamment la possibilité qu’un tir de mortier ait également atteint le réservoir de carburant du bulldozer après l’impact initial.

Cette attaque s’inscrit dans une série d’incidents similaires ces derniers jours le long du front nord. Il s’agit du quatrième tir de missile antichar visant des forces israéliennes dans la zone en peu de temps. Vendredi dernier déjà, deux soldats avaient été grièvement et modérément blessés dans une attaque similaire contre des forces opérant dans le sud du Liban, près de la frontière avec la Galilée occidentale.

Ces événements interviennent dans un contexte d’intensification des affrontements entre Tsahal et le Hezbollah dans le sud du Liban.