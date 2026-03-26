Le sergent-chef Ori Greenberg, 21 ans, a été tué au combat au Sud-Liban

L’armée israélienne a annoncé la mort du sergent-chef Ori Greenberg, 21 ans, originaire de Petah Tikva et membre de l’unité d’élite de la brigade Golani, tué lors de combats dans le sud du Liban ce jeudi. Sa famille a été informée et l’armée a indiqué qu’elle l’accompagnerait dans cette épreuve.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incident s’est produit vers 2h10 du matin, alors qu’une patrouille de la brigade Golani menait une opération dans la zone du "doigt de la Galilée", sous la responsabilité de la 36e division. Alors que l’unité progressait entre plusieurs positions, elle a été prise sous le feu à courte distance par un groupe d’au moins cinq terroristes. Un échange de tirs intense s’est alors engagé. Grièvement blessé lors de l’affrontement, Greenberg a été évacué dans un état critique avant de succomber à ses blessures durant son transfert vers l’hôpital.

Les combats se sont poursuivis durant plusieurs heures, avec l’engagement des forces terrestres et l’appui de l’aviation, permettant l’élimination de plusieurs terroristes. L’armée israélienne a ensuite poursuivi ses opérations de ratissage dans la zone afin de sécuriser le secteur et préparer la suite des manœuvres.

Cet affrontement est présenté comme le premier combat direct, "face-à-face", entre forces israéliennes et terroristes depuis le début de l’offensive terrestre au Liban. Jusqu’à présent, les contacts avec les terroristes du Hezbollah s’étaient principalement limités à des frappes à distance, notamment contre des cellules antichars, ou à des arrestations ponctuelles.