Le sergent-chef Shmuel Gad Rahamim, 31 ans, décède quatre jours après avoir été blessé à Gaza

Le sergent-chef de réserve Shmuel Gad Rahamim, 31 ans, originaire de Givat Zeev, est décédé samedi soir des suites de ses blessures. Ce soldat du bataillon 7015 de la brigade du Sud avait été grièvement blessé mardi dernier, le 7 octobre 2025, lors de l'explosion accidentelle d'une grenade militaire dans une position à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

L'incident tragique a également fait trois autres blessés parmi les réservistes : un gravement et deux modérément. Au lendemain de l'accident, l'armée israélienne a annoncé la mise en place d'une commission d'enquête afin d'examiner les circonstances de cet incident opérationnel.

Avec ce décès, le bilan officiel des pertes militaires israéliennes depuis le début de la guerre s'élève désormais à 915 soldats tombés au combat.

Vendredi, Tsahal annonçait la mort du sergent-chef Michael Mordechai Nahmani, 26 ans, de Dimona. Ce combattant du bataillon de génie de combat 614 a été tué jeudi par un tir de sniper dans le camp de réfugiés de Shati, au nord de la ville de Gaza. Son unité était engagée dans une opération lorsqu'elle est tombée dans une embuscade tendue par des tireurs d'élite. Malgré les tentatives de réanimation, le jeune soldat a succombé à ses blessures.