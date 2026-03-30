Le sergent Liran Ben Zion, 19 ans, tué par un tir de missile antichar au Sud-Liban

L’armée israélienne a annoncé la mort du sergent Liran Ben Zion, un combattant de 19 ans originaire de Holon, tué lors de combats dans le sud du Liban. Engagé dans le bataillon 9 de la brigade blindée 401 il a été touché lors d’une attaque au missile antichar menée par des terroristes du Hezbollah dans le secteur ouest de la zone d’opérations. Promu au grade de sergent à titre posthume, il a succombé à ses blessures après l’impact direct sur son char.

Selon les premières informations, l’attaque s’est produite dimanche aux alentours de 21h30, lorsqu’un missile antichar a frappé le blindé, tuant Liran et blessant grièvement un officier du bataillon. Au cours des tentatives d’évacuation, plusieurs autres missiles ont été tirés pour perturber les opérations de secours, sans faire de nouvelles victimes. Les forces israéliennes ont riposté en direction des sources de tirs et tentent de déterminer si la cellule de terroristes responsable a été neutralisée.

Depuis le début de l’offensive terrestre dans la région la semaine dernière, la brigade 401 affirme avoir éliminé une vingtaine de terroristes dans le sud du Liban, notamment des cellules antichars et des individus s’approchant des lignes israéliennes. Selon une source militaire, la majorité des frappes contre ces menaces repose sur une coordination étroite entre forces terrestres, unités blindées et appui aérien, incluant des hélicoptères de combat.

Tsahal a indiqué que la famille du soldat avait été informée et a présenté ses condoléances, affirmant qu’elle continuerait à l’accompagner.