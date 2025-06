Le sergent Naveh Leshem, 20 ans, a été tué au combat dans le sud de la bande de Gaza

Articles recommandés -

Le sergent Naveh Leshem, 20 ans, originaire de Nokdim, soldat du 12e bataillon de la brigade Golani, a été tué lundi au combat dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé mardi matin l'armée israélienne. Sa mort porte à 869 le nombre de soldats israéliens tués depuis le début de la guerre.

Lors de la bataille au cours de laquelle Naveh Leshem a été tué, un officier et trois soldats du même bataillon ont été grièvement blessés. Six autre militaires israéliens ont été légèrement et modérément blessés. Selon les premières investigations, les terroristes ont attaché un engin explosif à un véhicule blindé de transport de troupes Merkava dans lequel se trouvaient les forces de Tsahal à Khan Younès.

Lundi, l'armée israélienne annonçait la mort du capitaine de réserve Tal Movshovitz, 28 ans, de Reut, tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza. Movshovitz était commandant adjoint de compagnie au sein du 7086e bataillon du génie, qui opérait sous la brigade Golani. Il a été tué à la suite de l'explosion d'un engin explosif improvisé dans un bâtiment à Khan Younès, et plusieurs combattants ont été légèrement blessés dans le même incident. Movshovitz laisse derrière lui une épouse, deux enfants, des parents et quatre frères et sœurs.

Dimanche, l'armée israélienne le sergent Noam Shemesh, 21 ans, de Jérusalem, a été tué à Gaza. Shemesh, commandant d'escouade du bataillon Shimshon de la brigade Kfir, est également tombé au combat dans le sud du territoire palestinien.