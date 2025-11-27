Le Shin Bet démantèle un réseau israélien de transfert d'armes et de fonds au profit du Hamas en Judée-Samarie

Le Service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) a annoncé avoir démantelé une infrastructure criminelle impliquant des résidents de Kfar Qassem et de Rahat, soupçonnés d’avoir transféré des armes et des fonds vers la Judée-Samarie au profit du Hamas. Le réseau opérait sous la direction d’un citoyen israélien installé en Turquie, identifié comme Ahmad Tzartzor.

Selon le communiqué, plusieurs suspects ont été arrêtés au cours des dernières semaines dans le cadre d’une opération conjointe du Shin Bet et de la police israélienne. Ils sont accusés d’avoir participé à des transferts secrets d’armes et d’argent, orchestrés par Tzartzor, originaire de Kfar Qassem et agissant depuis la Turquie au nom du mouvement terroriste.

L’enquête a révélé une infrastructure organisée ayant permis l’acheminement d’armes et de centaines de milliers de shekels vers la Judée-Samarie, avec la crainte que ces ressources ne parviennent finalement à des cellules terroristes en vue de préparer des attaques.

Pour faciliter ces opérations, les fonds étaient transférés depuis la Turquie sous forme de cryptomonnaies, puis convertis en argent liquide par des changeurs israéliens. L’argent servait ensuite à l’achat d’armes auprès de trafiquants dans la région du Néguev, avant d’être transférées clandestinement en Judée-Samarie.

Le Shin Bet souligne que Tzartzor a exploité ses liens familiaux et sociaux à Kfar Qassem pour établir un réseau local chargé de ces opérations sensibles. Les autorités s’apprêtent à déposer des actes d’accusation contre les personnes impliquées.

Les services de sécurité qualifient cette affaire de particulièrement grave, estimant qu’elle met en lumière la manière dont des acteurs installés en Turquie, y compris des citoyens arabes israéliens et d’autres résidents bénéficiant de statuts familiaux, utilisent leurs connexions en Israël et leur accès à la Judée-Samarie pour soutenir des activités potentiellement terroristes.

Le Shin Bet affirme prendre très au sérieux toute participation de citoyens israéliens à des activités qui mettent en péril la sécurité nationale et promet de poursuivre ses efforts pour déjouer de telles menaces et traduire les responsables en justice.