Le stock de missiles des Houthis est très limité, estime la défense israélienne

Les responsables de la défense israélienne estiment que les terroristes houthis du Yémen ne disposent que de quelques dizaines de missiles balistiques, a rapporté la chaîne israélienne N12. Seuls quelques-uns de ces missiles, qui pèsent chacun des centaines de kilos et mesurent entre cinq et dix mètres, sont fabriqués chaque mois. De plus, de nombreuses rampes de lancement ont été endommagés lors des frappes américaines et israéliennes.

Selon N12, la zone à partir de laquelle les Houthis lancent leurs missiles serait très limitée et la plupart sont interceptés ou tombent dans d'autres pays, comme l'Arabie saoudite ou la Jordanie. La défense israélienne estime toutefois que tant que les combats à Gaza se poursuivront, les Houthis continueront à tirer des missiles en direction d'Israël, même avec un stock limité.

Le dernier tir de missile houthi en direction d'Israël a eu lieu dimanche matin, causant l'activation des sirènes d'alerte dans des dizaines de localités de la région de Jérusalem et du centre du pays. Le missile a été intercepté en dehors de l'espace aérien israélien et deux femmes ont été légèrement et modérément blessées en se rendant dans un abri. Des fragments d'interception ont été retrouvés dans la cour d'une école et dans une maison de la région de Jérusalem.