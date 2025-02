"Le symbole de l'horreur du 7 octobre" : les médias du monde couvrent la restitution des corps des otages

Les médias internationaux ont couvert ce jeudi la restitution des corps des otages Oded Lifshitz, Shiri, Ariel et Kfir Bibas, capturés par le Hamas le 7 octobre 2023. "Les enfants aux cheveux roux de la famille Bibas ne rentreront pas vivants à la maison", a notamment écrit le Wall Street Journal.

Le Washington Post a quant à lui rapporté que la famille Bibas est devenue le symbole de l'horreur de l'attaque du Hamas du 7 octobre : "Yarden Bibas, son épouse Shiri et leurs enfants Ariel, 4 ans, et Kfir, seulement âgé de 8 mois et demi, ont été enlevés de leurs maisons dans le kibboutz Nir Oz". CNN a relaté que "les familles des otages reçoivent des nouvelles 'déchirantes' sur la mort de la famille Bibas".

Paulina Patimer/Hostages and Missing Families Forum

En Argentine, il a été rapporté que le président Javier Milei envisage de déclarer un jour de deuil national, Ariel et Kfir Bibas ayant la nationalité argentine. Une source gouvernementale a déclaré à i24NEWS : "Le gouvernement ne prendra une décision qu'après l'identification finale des corps".

La chaîne britannique Sky News a largement couvert l'événement, décrivant Oded Lifshitz comme "un journaliste et militant pour la paix, enlevé à l'âge de 83 ans" et notant que "la famille Bibas est devenue un symbole parmi les 251 otages".

Alors que les médias britanniques BBC, Telegraph et Guardian ont choisi de montrer des images de la cérémonie organisée par le Hamas avant la restitution des corps, CNN et le Wall Street Journal ont évité de montrer la cérémonie, se concentrant plutôt sur les sentiments des Israéliens et particulièrement sur leurs espoirs déçus de voir les otages revenir vivants.

De plus, de nombreux médias, dont le New York Times et ABC, ont montré les images des cercueils des victimes. "Malgré des preuves de plus en plus nombreuses, les Israéliens s'accrochaient à l'espoir que les jeunes enfants de la famille Bibas et leur mère puissent être en vie", a écrit le Wall Street Journal.

En France, plusieurs médias ont couvert la restitution des dépouilles des otages, notamment Le Figaro qui titre "Journée de deuil en Israël", ou encore France Info et Le Parisien qui ont consacré un live au processus.