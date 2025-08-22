Le téléphone volé contenant les souvenirs de deux frères tués le 7 octobre restitué à leur père

Articles recommandés -

La police a arrêté dans la nuit de jeudi à vendredi un étranger qui détenait le téléphone portable volé à Yossef (Jojo) Rabia, père endeuillé dont les deux fils Yuval et Noam Rabia ont été assassinés le 7 octobre lors de la rave party du festival Psyduck.

Il y a quelques jours, le commissariat de Lev Tel Aviv avait reçu une plainte d'un habitant du Sud pour le vol de son téléphone portable sur la promenade de Tel Aviv. L'appareil contenait des souvenirs précieux de ses enfants décédés.

Dans le cadre d'une opération conjointe des enquêteurs de la police de Lev Tel Aviv et du district sud, les forces de l'ordre ont perquisitionné un appartement à Holon et arrêté un suspect, un ressortissant soudanais de 30 ans. Le téléphone volé a été trouvé en sa possession. Le suspect a été transféré pour interrogatoire au commissariat de Lev Tel Aviv.

Suite à cette arrestation, Jojo Rabia a publié un message sur Facebook : "Hier, je me suis empressé d'annoncer qu'ils n'avaient pas trouvé mon téléphone. Alors il y a une heure, un gentil policier m'a appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé mon téléphone. Je veux donc féliciter la police qui a fait des efforts extraordinaires. Bravo. Et merci aussi à toutes les chaînes de télévision et de radio pour la diffusion nationale. À tous les amis Facebook qui ont partagé, au final tout a aidé. Cette mobilisation est vraiment émouvante. Nous avons un pays formidable. Merci merci."

Le festival Psyduck est un petit festival de musique transe qui rassemblait une centaine de personnes non loin du kibboutz Nirim, proche de la bande de Gaza. Son histoire est moins connue que celle du festival Nova où 364 fêtards avaient été tués par les terroristes, mais 17 personnes y ont été assassinées lors de ce "samedi noir".