Le Washington Post retire un article sur Gaza après avoir accusé à tort Israël

Le Washington Post a publié mardi soir sur X une rectification et des excuses partielles pour avoir faussement affirmé, ainsi que d'autres médias, qu'Israël avait tué 30 civils palestiniens à Gaza. Le message indique que le quotidien américain "avait supprimé l'article ci-dessous car celui-ci, ainsi que les premières versions de l'article, ne répondaient pas aux normes d'impartialité du Post".

"Les premières versions de l'article publié dimanche indiquaient que les troupes israéliennes avaient tué plus de 30 personnes près d'un site d'aide américain à Gaza, le titre attribuant cette action à des 'responsables de la santé'. L'article ne précisait pas si l'attribution des décès à Israël était la position du ministère de la Santé de Gaza ou un fait vérifié par le Post. L'article et le titre ont été mis à jour dimanche soir afin de préciser qu'il n'y avait pas de consensus sur l'identité des responsables des tirs et qu'il y avait un différend sur cette question", a poursuivi le journal.

"Bien que toutes les versions aient inclus les déclarations d'Israël selon lesquelles il n'avait pas connaissance de blessés et qu'une première enquête indiquait que ses soldats n'avaient pas tiré sur des civils près du site, The Post n'a pas accordé suffisamment d'importance au démenti d'Israël et a donné une certitude inappropriée quant à ce qui était connu du rôle d'Israël dans les tirs. Les premières versions ne répondaient pas aux normes d'impartialité du Post et n'auraient pas dû être publiées sous cette forme", a admis le média.

https://x.com/i/web/status/1929961283593367559 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des sources palestiniennes avaient rapporté qu'une frappe israélienne près d'un centre de distribution d'aide humanitaire dans la région de Tel al-Sultan, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, avait fait au moins 30 morts et de nombreux blessés. Ces allégations ont été reprises par les médias internationaux sans vérification, suscitant de nombreuses critiques à l'encontre d'Israël.

Tsahal a cependant rapidement démenti être impliqué dans une quelconque frappe sur un centre d'aide : "Les forces israéliennes n'ont actuellement connaissance d'aucun blessé causé par des tirs de Tsahal à l'intérieur du site de distribution d'aide humanitaire. L'affaire est toujours en cours d'examen".

Par la suite, la Fondation humanitaire de Gaza (GHF) a diffusé des images de caméras de sécurité provenant du site de distribution d'aide humanitaire au moment de l'incident présumé. Les images vidéo ont révélé qu'aucune attaque de ce type n'avait eu lieu, réfutant ainsi les allégations des sources palestiniennes. L'armée israélienne a appelé les médias internationaux à faire preuve de prudence et vérifier les informations publiées par l'organisation terroriste Hamas, qui "affame et met en danger la population afin de conserver son contrôle sur la bande de Gaza".