Les 14 otages encore détenus qui doivent être libérés dans la première phase de l’accord

Samedi, Sacha Tropanov, Yaïr Horn et Sagi Dekel-Chen ont été libérés après 498 jours de captivité. Avec leur retour, 24 otages ont désormais été relâchés dans le cadre de la première phase de l’accord, comprenant 19 Israéliens et 5 Thaïlandais. Il reste encore 14 otages sur la liste de cette phase, toujours aux mains du Hamas, et dont la libération est prévue dans les deux semaines à venir. L’organisation terroriste a déclaré que huit d’entre eux ne sont plus en vie, y compris Shlomo Mansour, tué le 7 octobre.

Parmi les 14 otages encore captifs, on compte six résidents du kibboutz Nir Oz, cinq personnes âgées de plus de 50 ans, neuf otages souffrant de maladies ou de blessures, ainsi que les trois membres de la famille Bibas. De plus, Avraham Mengistu et Hisham Shaaban al-Sayed, enlevés avant la guerre, devraient être libérés à la fin de cette phase.

En dehors de cette première phase, 59 otages restent captifs. Parmi eux, 35 ont été déclarés morts par des sources officielles. Les 24 autres otages ne seront libérés que lors des prochaines phases, dont 11 jeunes enlevés au festival Nova, quatre soldats, sept habitants des localités proches de Gaza et deux travailleurs étrangers.

Le kibboutz Nir Oz a été l’un des plus touchés, avec le plus grand nombre d’otages enlevés vers Gaza. Après la libération récente de trois de ses habitants, 19 otages du kibboutz restent encore captifs du Hamas, dont dix ont été identifiés comme étant en vie, tandis que neuf sont considérés comme morts.

Liste des otages devant être libérés dans la première phase de l’accord

Ariel Bibas – 4 ans – Nir Oz – Enlevé chez lui

Kfir Bibas – 2 ans (9 mois lors de l’enlèvement) – Nir Oz – Enlevé chez lui

Shiri Bibas – 33 ans – Nir Oz – Enlevée chez elle avec ses enfants

Itzik Elgart – 69 ans – Nir Oz – Enlevé chez lui

Shlomo Mansour (décédé) – 86 ans – Kissoufim – Enlevé chez lui, son corps a été kidnappé

Ohad Yahalomi – 50 ans – Nir Oz – Enlevé chez lui

Oded Lipschitz – 83 ans – Nir Oz – Enlevé chez lui

Tsahi Idan – 50 ans – Nahal Oz – Enlevé chez lui

Hisham al-Sayed – 35 ans – Sud d’Israël – Enlevé après avoir traversé la frontière en 2015

Omer Vankert – 23 ans – Israël – Enlevé au festival de Re'im

Elia Cohen – 27 ans – Tzur Hadassa – Enlevé au festival de Re'im

Avraham Mengistu – 37 ans – Ashkelon – Enlevé après avoir traversé la frontière en 2014

Tal Shoham – 39 ans – Maalé Tsviya – Enlevé à Be'eri

Omer Shem Tov – 22 ans – Israël – Enlevé au festival de Re'im