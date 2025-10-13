Les 20 otages israéliens vivants qui doivent être libérés par le Hamas aujourd'hui

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, 20 otages israéliens vivants doivent être libérés ce lundi.

Sur les otages encore retenus à Gaza depuis l'attaque du 7 octobre 2023, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé vendredi que 20 sont encore en vie et 28 sont décédés.

Les profils des 20 otages présumés vivants :

Matan Angrest, 22 ans

Jeune soldat israélien capturé le 7 octobre 2023 dans son char en lisière de la bande de Gaza, près de la base militaire de Nahal Oz. Il tentait d'empêcher l'infiltration des commandos du Hamas.

Gali et Ziv Berman, 28 ans

Jumeaux inséparables travaillant ensemble dans la production musicale. Enlevés du quartier des jeunes du kibboutz Kfar Aza, incendié par les commandos du Hamas. Leurs parents et leur frère aîné ont survécu à l'attaque.

Elkana Bohbot, 36 ans

Producteur du festival Nova, marié et père d'un garçon. Israélien d'origine colombienne, il a obtenu la nationalité colombienne en novembre 2023 grâce au président Gustavo Petro.

Rom Braslavski, 21 ans

Citoyen israélo-allemand originaire de Jérusalem. Le 7 octobre, il assurait la sécurité du festival Nova et a secouru de nombreux festivaliers avant d'être enlevé.

Nimrod Cohen, 21 ans

Soldat israélien originaire de Rehovot, au sud de Tel-Aviv. Capturé le 7 octobre alors qu'il se trouvait dans un char de l'armée près de la base militaire de Nahal Oz.

David et Ariel Cunio, 35 et 28 ans

Frères israélo-argentins enlevés avec leur famille élargie alors qu'ils se cachaient dans la pièce sécurisée du domicile de David au kibboutz Nir Oz. Leur famille est celle qui a compté le plus d'otages (huit personnes).

Evyatar David, 24 ans

Participait au festival Nova avec son ami d'enfance Guy Gilboa Dalal. Passionné de musique, il travaillait dans un café pour économiser pour un voyage en Thaïlande.

Guy Gilboa Dalal, 24 ans

Informaticien participant à sa première rave-party au festival Nova avec trois amis. Il est apparu dans une vidéo du Hamas le 5 septembre, filmé dans un tunnel avec un autre otage.

Maxim Herkin, 37 ans

Israélo-russe, père d'une petite fille aujourd'hui âgée de cinq ans. Immigré d'Ukraine en Israël avec sa mère. Avant d'être enlevé au festival Nova, il avait écrit à sa mère : "Tout va bien, je rentre".

Eitan Horn, 39 ans

Éducateur israélo-argentin enlevé au domicile de son frère aîné Yaïr Horn au kibboutz Nir Oz. Son frère, également enlevé le 7 octobre, a été libéré en février 2025. Les deux frères étaient détenus ensemble en captivité.

Segev Kalfon, 27 ans

Habitant de Dimona dans le sud d'Israël, travaillait avec son père dans la boulangerie familiale à Arad dans le désert du Néguev. Capturé au festival Nova alors qu'il était caché dans un buisson sur le bord de la route 232.

Bar Kuperstein, 23 ans

Infirmier dans l'armée israélienne, originaire de Holon, près de Tel-Aviv. Faisait partie du personnel du festival Nova. Avant d'être enlevé, il est resté sur place pour secourir les festivaliers touchés par balles.

Omri Miran, 48 ans

Masseur-thérapeute israélo-hongrois enlevé au kibboutz Nahal Oz en présence de sa femme Lichay Miran-Lavi et de leurs deux fillettes, qui ont été laissées libres.

Eitan Mor, 25 ans

Aîné de huit enfants d'une famille religieuse de la colonie de Kyriat Arba, en Cisjordanie occupée. Travaillait comme vigile au festival Nova. Il travaillait dans un café à Jérusalem et rêvait d'ouvrir son propre restaurant.

Yossef-Haïm Ohana, 25 ans

Originaire de Kyriat Malakhi (sud), voulait faire des études de coaching. Enlevé au festival Nova où il était barman. Il a été vu en train d'aider des blessés avant de s'enfuir avec un ami.

Alon Ohel, 24 ans

Pianiste de talent qui devait commencer des études de musique dans une prestigieuse école israélienne. Capturé dans un abri sur la route 232 avec trois autres jeunes hommes. Possède aussi les nationalités serbe et allemande. Vit à Lavon, un village du nord d'Israël.

Avinatan Or, 32 ans

Deuxième d'une fratrie de sept enfants. Israélo-britannique, ingénieur de formation. En couple avec Noa Argamani, enlevée en même temps que lui au festival Nova puis libérée par une opération militaire en juin 2024. Ils devaient s'installer ensemble à Beersheva.

Matan Zangauker, 25 ans

Enlevé à son domicile du kibboutz Nir Oz. Sa compagne israélo-mexicaine Ilana Gritzewsky, enlevée avec lui, a été libérée le 30 novembre 2023. Passionné de numismatique et d'aéromodélisme, il travaillait à la ferme de cannabis médical de Nir Oz.