Les acteurs impliqués dans les négociations sur Gaza divisés sur les chances de progrès

Les acteurs impliqués dans les négociations sur Gaza se montrent divisés quant aux perspectives d'avancée autour de la nouvelle proposition présentée par Donald Trump aux deux parties, rapporte lundi matin le diffuseur public israélien Kan.

Selon un message publié par Trump sur son réseau Truth Social, Israël aurait accepté ces principes, bien que l'entourage du Premier ministre Netanyahou nuance en affirmant qu'Israël "examine sérieusement" la proposition sans confirmer une acceptation formelle.

À ce jour, malgré une série de déclarations du Hamas ces derniers jours, aucune réponse officielle n'a été reçue concernant les principes de l'accord. Seuls des messages ambigus ont été transmis.

Parmi les négociateurs, certains y voient une tentative du Hamas de faire traîner les choses, tandis que d'autres estiment qu'un débat interne agite l'organisation terroriste sur l'opportunité d'accepter des négociations autour de ces principes d'accord global.

Trump a déclaré dimanche soir croire qu'un accord sur Gaza était "très proche". Il a ajouté une remarque alarmante : "Il y a 20 otages vivants mais ils sont en train de mourir. Bien que la plupart soient jeunes, ils sont en train de mourir.

Pour rappel, Israël avait donné son feu vert à une initiative américaine transmise au Hamas via le médiateur israélien Gershon Baskin. Le mouvement terroriste s'est dit prêt à examiner "immédiatement" la libération des otages en échange d'une déclaration claire sur la fin de la guerre, d'un retrait complet de Gaza et de la création d'un comité de gestion du territoire palestinien.

L'entourage de Netanyahou avait réagi en déclarant qu'Israël "examine très sérieusement l'offre du président Trump", tout en estimant que "le Hamas continuera probablement à refuser".

L'incertitude demeure sur les véritables intentions du Hamas et sa capacité à prendre une décision rapide face à cette fenêtre diplomatique.