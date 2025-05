"Les actions d'Israël à Gaza sont très proches de crimes de guerre", déclare Ehud Olmert à la BBC

L'ancien Premier ministre israélien, Ehud Olmert, s'est exprimé mardi soir sur la chaîne britannique BBC, où il a accusé Israël de commettre des crimes de guerre. "Ce qu'Israël fait actuellement à Gaza est très proche d'un crime de guerre", a-t-il déclaré. Il s'agit "d'une guerre sans objectif qui ne va certainement rien accomplir en ce qui concerne la libération des otages", a-t-il ajouté évoquant l'extension des opérations militaires dans la bande de Gaza.

Dans la sphère politique, les réactions de condamnation n'ont pas tardé. Le ministre de l'Éducation Yoav Kish a écrit sur X que "l'ancien détenu Ehud Olmert rejoint Yaïr Golan et le chœur de l'extrême gauche qui diffame l'État d'Israël sur la scène internationale. Alors que les soldats de Tsahal risquent leur vie face à un terrorisme meurtrier qui cherche à nous détruire, il choisit d'inciter à la haine et de leur planter un couteau dans le dos. Il devrait avoir honte". La ministre des Transports Miri Regev a également réagi : "Le Hamas et les terroristes des forces d'élite remercient Ehud Olmert et Yaïr Golan".

Avshalom Sassoon/Flash 90

Mardi matin, le président du parti des Démocrates, le général de réserve Yaïr Golan, avait suscité la polémique avec des propos similaires. Dans une interview accordée à la radio israélienne, il avait déclaré qu'"un État sain d'esprit ne tue pas des bébés comme passe-temps, Israël est en train de devenir un paria".

Plus tard, lors d'une conférence de presse qu'il a convoquée, Golan a tenté de clarifiee ses propos : "Quand des ministres de ce gouvernement célèbrent la mort et l'affamement d'enfants, il faut le dire. Notre mission est de s'assurer qu'Israël reste un État sain d'esprit qui ne tue pas d'enfants, ni comme passe-temps ni comme politique. Je me suis référé uniquement au gouvernement le plus défaillant de l'histoire d'Israël, pas à Tsahal".