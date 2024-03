"Les agissements du Hamas le 7 octobre ont entraîné une catastrophe à Gaza", dénonce le Fatah palestinien

Le mouvement Fatah de Mahmoud Abbas, au pouvoir dans les territoires de Cisjordanie, s'en est pris au Hamas ce samedi, après que l'organisation terroriste a critiqué la nomination de Muhammad Mustafa au poste de Premier ministre du gouvernement palestinien, affirmant qu'une telle mesure "alimenterait les divisions". "Le Hamas n'a consulté personne lorsqu'il a pris la décision de se lancer dans l'entreprise hasardeuse du 7 octobre dernier, qui a conduit à un désastre terrible et cruel à Gaza - pire que la catastrophe de 1948", a déclaré le parti dans un communiqué. "Les agissements du Hamas prouvent sa déconnexion de la réalité et du peuple palestinien. Il semble que la vie confortable de ses dirigeants dans les hôtels cinq étoiles les a aveuglés", est-il ajouté.

"La priorité de tous les Palestiniens aujourd'hui est d'arrêter la guerre le plus tôt possible, de mettre fin aux déplacements de population, de fournir une aide à nos blessés, de reconstruire la bande de Gaza et de réunifier la patrie palestinienne", poursuit le communiqué.

Le Fatah a enfin appelé les dirigeants du Hamas à "cesser leur politique de dépendance à l'égard des agendas étrangers et à revenir aux objectifs nationaux, afin d'arrêter la guerre et de sauver le peuple palestinien". "Le Hamas veut-il que nous nommions un Premier ministre iranien ou que Téhéran le nomme à notre place?", conclut le communiqué.