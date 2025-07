"Les changements que le Hamas souhaite apporter à la proposition sont inacceptables", déclare Netanyahou

Articles recommandés -

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche qu'Israël répondrait à l'invitation des médiateurs internationaux pour poursuivre les négociations sur la libération des otages, malgré les modifications demandées par le Hamas à la proposition qatarie, jugées "inacceptables" par Israël.

Après une évaluation de la situation, Netanyahou a ordonné à son équipe de négociation de se rendre au Qatar ce dimanche pour participer aux pourparlers. "Les contacts se poursuivront sur la base de la proposition qatarie qu'Israël a déjà acceptée", a précisé le bureau du Premier ministre.

Le Hamas annonce sa "réponse positive"

Vendredi, le Hamas avait officiellement annoncé avoir répondu favorablement à la proposition de cessez-le-feu transmise par les médiateurs. L'organisation terroriste s'est déclarée prête à entamer immédiatement les négociations, précisant avoir achevé ses consultations avec les différentes factions de Gaza et être "pleinement disposée à engager sérieusement un round de négociations pour la mise en œuvre de l'accord".

Selon des médias étrangers, le Hamas a toutefois demandé certaines modifications considérées comme "mineures" par l'organisation, mais jugées problématiques par Israël. Ces demandes incluent notamment l'apport d'équipements mécaniques pour la reconstruction des infrastructures, la remise en service de boulangeries et le retrait complet des forces israéliennes du corridor de Morag.

Les contours de l'accord en discussion

L'agence de presse Reuters a rapporté que le Hamas était prêt à libérer dix otages vivants, mais exigeait en contrepartie un nombre plus élevé de prisonniers palestiniens, ainsi que des garanties concernant l'acheminement de l'aide humanitaire.

Le médiateur américain en poste, Bishara Bahbah, a déclaré : "Le Hamas a transmis une réponse positive avec des amendements. Je crois qu'ils ne feront pas obstacle à la conclusion d'un accord dans la semaine à venir, si Dieu le veut."

La proposition actuellement sur la table prévoit la libération de dix otages vivants et de 18 dépouilles, en échange d'un arrêt des combats pendant 60 jours et de la libération de prisonniers palestiniens. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte serviraient de garants pour l'application de l'accord et superviseraient les négociations sur la prolongation du cessez-le-feu et la libération des autres otages.

Cette reprise des négociations intervient alors que la guerre à Gaza dure depuis bientôt deux ans, et que la question du sort des otages reste au cœur des préoccupations israéliennes et internationales.