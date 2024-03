Les chefs du renseignement israélien ont exigé un mandat élargi pour les pourparlers à Doha

La réunion précédant le départ de la délégation pour Doha a été qualifiée de "dramatique" par N12. Selon la chaîne, les hauts responsables du renseignement israélien, notamment David Barnea du Mossad, Ronen Bar du Shin Bet et le général de division (rés.) Nitzan Alon, en charge des efforts pour localiser les otages, ont exprimé leur réticence à se rendre au Qatar sans disposer d'un mandat de négociation plus large. La situation était si tendue que Bar aurait même menacé de ne pas embarquer pour la capitale qatarie si leurs demandes n'étaient pas satisfaites.

Les trois responsables estimaient que, compte tenu des instructions données par Netanyahu, ils n'avaient pas de réelles chances de parvenir à un accord pour libérer les otages pris lors de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.

Les membres du cabinet de guerre, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz, ainsi que l'observateur Gadi Eisenkot du parti Unité nationale de ce dernier, ont poussé Netanyahou à accorder une plus grande flexibilité aux responsables dans les négociations. Ils ont fait appel à Aryeh Deri, chef du parti Shas et allié politique proche de Netanyahou, également observateur, pour faire pression sur le Premier ministre. Ce dernier a finalement cédé et accordé aux négociateurs un mandat plus large.

L'équipe s'est ensuite envolée pour le Qatar, où elle devait rencontrer le directeur de la CIA William Burns, le Premier ministre qatarien Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani et le chef du renseignement égyptien Abbas Kamel. Israël a accepté d'envoyer la délégation suite à des pressions exercées sur le Hamas par le Qatar et l'Égypte pour assouplir ses exigences. Les pourparlers porteront sur un accord de trêve de six semaines à Gaza - basé sur un cadre établi à Paris le mois dernier - et la libération d'une quarantaine d'otages enfants, femmes, personnes âgées et malades dans une première phase, en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël et d'une augmentation de l'aide humanitaire à la bande de Gaza.

"Presque par définition, lorsqu'on en arrive aux derniers éléments, ils ont tendance à être les plus difficiles", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken aux journalistes à l'aéroport Ben Gourion, "mais nous sommes déterminés à essayer d'y parvenir."