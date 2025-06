Les cibles frappées, les hauts responsables éliminés et la poursuite de la confrontation avec l'Iran : Tsahal fait le bilan de l'opération "Réveil du Lion"

Articles recommandés -

Trois jours après la conclusion du cessez-le-feu avec l'Iran, Tsahal a publié vendredi matin le bilan de l'opération "Réveil du Lion" qui visait à détruire le programme nucléaire et les missiles balistiques de la République islamique. Des préparatifs minutieux qui ont commencé des années auparavant jusqu'à la découverte du plan de destruction d'Israël par le régime des mollahs, en passant par la frappe d'ouverture qui a fait pencher la balance et l'attaque des principaux sites nucléaires.

Tsahal avait recommandé de lancer l'opération à ce moment-là, face à l'approche du point de non-retour dans l'évolution de la menace iranienne et à la préparation optimale de Tsahal pour l'action : "Toute attente signifierait que nous ne pourrions peut-être plus éliminer la menace par la suite".

L'offensive surprise

Le 13 juin 2025, Tsahal a ouvert l'opération par une frappe d'ouverture surprise et stratégique, à 1 500 kilomètres du territoire israélien. Cette attaque a gravement endommagé les systèmes de commandement et de contrôle du régime iranien, éliminé les scientifiques nucléaires critiques au développement du programme et simultanément détruit ses capacités de défense aérienne, dans le but de permettre une liberté d'action aérienne à l'armée de l'air. Il a été établi que Tsahal a atteint pleinement, et même au-delà des attentes, tous les objectifs et buts fixés.

L'élimination de la "ruche" du leadership - Grâce aux renseignements précis du service de renseignement militaire et aux capacités de l'armée de l'air, les forces de Tsahal ont simultanément éliminé 30 hauts responsables de la chaîne de commandement sécuritaire du régime iranien et neuf scientifiques nucléaires. Ce point d'ouverture a compromis la capacité de l'ennemi à réagir dans les premières heures.

Les renseignements qui ont mené à l'opération

Le programme nucléaire : Au fil du temps, des indications de renseignement se sont accumulées, selon lesquelles le régime iranien accélérait ses progrès sur l'axe de l'armement, parallèlement à la poursuite de l'enrichissement d'uranium à des niveaux élevés (60%) à grande échelle, en quantité suffisante pour enrichir du matériel fissile à un niveau militaire pour plusieurs bombes nucléaires en peu de temps.

Parmi les indications : le service de renseignement a identifié un plan secret du régime iranien mené par des scientifiques nucléaires iraniens de haut niveau pour créer les composants nécessaires à l'arme nucléaire. Dans le cadre du programme, des expériences, recherches et développements ont été menés secrètement dans les domaines requis. Les progrès du programme ont amené le régime iranien très près de la production d'armes nucléaires en cas de décision, et de l'acquisition d'une capacité de destruction massive.

La menace des missiles : Ces derniers mois, le régime iranien prévoyait de tripler le rythme de production de ses missiles et d'augmenter son stock de missiles d'environ 2 500 à environ 8 000 missiles de précision en deux ans. L'atteinte d'une telle quantité aurait permis des dommages considérables, constituant même une menace existentielle pour l'État d'Israël.

Le plan de destruction d'Israël : Le régime iranien avait planifié et promu un plan réel visant à "détruire Israël". Une attaque multi-fronts commençant par une attaque de missiles balistiques depuis l'Iran et tous ses mandataires dans la région, suivie d'une invasion terrestre massive par les forces de milices à travers les frontières avec Israël.

Les résultats de l'opération

La supériorité aérienne dans le ciel iranien

• L'armée de l'air a effectué plus de 1 500 sorties

• Une supériorité aérienne a été créée, ouvrant la voie vers Téhéran à plus de 2 000 kilomètres de distance

• L'armée de l'air a attaqué plus de 900 cibles dans toute l'Iran et plus de 1 500 composants

• Environ 370 attaques ont été menées par des avions de chasse

• Les forces de Tsahal ont détruit environ 80 systèmes de missiles sol-air sur environ 100 systèmes dans les zones d'opération

• Plus de 600 ravitaillements en vol ont été effectués en route vers l'Iran

• L'attaque d'avion de chasse la plus lointaine a été menée à l'aéroport de Mashhad, à environ 2 400 kilomètres du territoire israélien

Cibles détruites pendant l'opération :

• Environ 200 rampes de lancement de missiles sol-sol représentant près de 50% de l'ensemble des rampes du régime iranien

• Environ 80 rampes de lancement de missiles sol-air

• 15 avions du régime iranien

• 70 radars

• Six aéroports

• Plus de 35 sites de production de missiles à courte et moyenne portée

• Des dizaines de quartiers généraux de diverses unités du sommet sécuritaire du régime

Impact sur le programme nucléaire

Les forces de Tsahal ont infligé des dommages significatifs à la capacité du régime iranien à développer des armes nucléaires :

• Attaque des sites d'enrichissement d'uranium

• Destruction du site de conversion d'Ispahan

• Attaque du réacteur nucléaire inactif d'Arak

• Élimination de 11 scientifiques nucléaires de haut niveau

• Destruction de milliers de centrifugeuses et des sites de production

Bilan des éliminations

Plus de 30 hauts responsables du système de sécurité iranien et des centaines de soldats des armées iraniennes ont été éliminés. Lors de la frappe d'ouverture, les trois commandants les plus élevés du sommet sécuritaire du régime ont été éliminés aux côtés de plusieurs autres commandants.

Conclusion stratégique

Les forces de Tsahal ont éliminé la menace existentielle pesant sur l'État d'Israël. Dans le cadre de la conception défensive qui se cristallise, l'État d'Israël ne permettra pas qu'une menace existentielle se redéveloppe en Iran. Le régime iranien n'a plus d'immunité.

Le programme nucléaire iranien a été significativement endommagé : la capacité d'enrichissement à 90% a été neutralisée pour une période prolongée. La capacité du régime iranien à produire un cœur d'arme nucléaire a été temporairement neutralisée. L'axe de développement de l'arme a été significativement endommagé par l'atteinte aux vastes connaissances à travers les dommages aux infrastructures de recherche et développement, l'élimination de scientifiques nucléaires clés et la suppression de connaissances documentées.