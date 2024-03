Les contacts maintenus à Doha, malgré l'échec des négociations

Suite au rejet par le Hamas de la proposition de compromis américaine, Israël a rappelé son équipe de négociation, composée de responsables du Mossad, du Shin Bet et de la Direction nationale du renseignement. Cependant, deux représentants clés assurant la communication avec les Qataris sont restés à Doha. Les Américains ont également maintenu leurs représentants, qui envisagent une proposition de compromis supplémentaire à présenter prochainement aux parties impliquées.

Des hauts responsables israéliens ont admis que la situation donnait une mauvaise image des négociations et ont exprimé leurs inquiétudes quant à la proposition du Hamas, qui rejette l'essentiel des négociations sans fournir de contre-proposition. "Le problème principal est que (le chef du Hamas Yahya) Sinwar ne veut pas d'accord", a déclaré une personnalité politique de haut rang. "Le Hamas n'est pas intéressé par les négociations, et la pression se déplace vers les médiateurs et l'armée israélienne."

Le bureau du Premier ministre a interprété la réponse du Hamas comme une réaction au vote du Conseil de sécurité sur une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la libération de tous les captifs. "La position du Hamas démontre clairement son désintérêt total pour un accord négocié et atteste des dommages causés par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU", a déclaré un communiqué du bureau du Premier ministre.

En revanche, peu après la déclaration d'Israël, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé qu'il ne percevait aucun "impact négatif" sur les négociations en cours, contrairement à ce qu'Israël a affirmé. Selon une "source familière des négociations", les équipes du Mossad sont toujours stationnées à Doha et les pourparlers se poursuivent. Malgré la crise actuelle dans les pourparlers, les contacts diplomatiques persistent, bien qu'à une intensité réduite. Les pays médiateurs examinent des pistes de pression potentielles sur le Hamas qui n'ont pas encore été utilisées, dans l'espoir de faire avancer l'accord d'échange de prisonniers.