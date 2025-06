Gaza : Tsahal récupère les corps des otages Gadi Haggai et Judy Weinstein

L'armée israélienne et le Shin Bet ont mené une opération nocturne complexe à Khan Younès pour récupérer les dépouilles de Gadi Haggai, 73 ans, et Judy Weinstein, 70 ans. Le couple avait été enlevé de leur domicile au kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Les autorités avaient confirmé en décembre 2023 que les deux otages avaient été assassinés le jour même de leur enlèvement. Selon Tsahal, "l'opération a été rendue possible grâce à des renseignements précis du commandement des otages, des services de renseignement militaires et du Shin Bet".

Les corps étaient détenus par l'organisation "Moudjahidines", la même cellule terroriste responsable de l'enlèvement et du meurtre de Shiri Bibas et ses enfants. Les informations cruciales proviennent notamment d'interrogatoires de terroristes menés par le Shin Bet.

Le matin de l'attaque, le couple était parti en promenade dans les environs. À 7h05, Judy Weinstein avait contacté un ami secouriste du Magen David Adom pour signaler qu'elle et son mari avaient été blessés par balles. Une ambulance avait été dépêchée mais interceptée et incendiée par les assaillants. Gadi possédait la nationalité américaine, Judy détenait la double nationalité américaine-canadienne. Musicien et chef cuisinier, il était père de quatre enfants et grand-père de sept petits-enfants. Professeure d'anglais spécialisée dans l'accompagnement d'enfants à besoins particuliers, elle enseignait également la méditation et la pleine conscience.

"Nous bénissons la boucle qui se referme et leur retour pour des funérailles dignes à la maison", a déclaré la famille dans un communiqué. "Cependant, notre cœur ne sera pas complet tant que les 56 otages ne seront pas tous de retour." Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué "l'exécution déterminée et réussie" de l'opération, réaffirmant l'engagement à "ramener tous nos otages à la maison".