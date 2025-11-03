Les corps restitués par le Hamas identifiés comme ceux d'Omer Neutra, d'Assaf Hamami et de Oz Daniel

Les dépouilles du lieutenant-colonel Assaf Hamami, du capitaine Omer Neutra et du sergent Oz Daniel ont été formellement identifiées ce lundi par l'Institut médico-légal.

Âgé de 41 ans, Assaf Hamami laisse derrière lui son épouse, Sapir, et trois enfants. Il a été tué lors de la bataille du kibboutz Nirim aux côtés de deux combattants de sa compagnie : le sergent-chef Tomer Yaakov Achimas, 20 ans, de Lehavim, et le sergent Kirill Brodsky, 19 ans, de Ramat Gan. Les dépouilles de ces deux derniers avaient été retrouvées le 25 juillet 2024 lors d'une opération à Khan Younès.

Le Hamas, conscient de la valeur symbolique du rapatriement du corps de ce haut gradé de Tsahal - dont on avait craint qu'il ne soit conservé indéfiniment par l'organisation terroriste -, avait fourni des preuves de son identité juste avant sa restitution, diffusant des photos de son portefeuille contenant son permis de conduire, sa ceinture et un sac portant son nom.

Le mois dernier, lors d'une cérémonie commémorative, sa veuve Sapir avait lancé un appel poignant : "Mon chéri, qui aurait cru que deux ans se sont déjà écoulés et que tu n'es toujours pas là ? Cette année, Ella a fêté sa bat mitzvah ; elle te ressemble tellement. [...] Je te le demande, mon cheri, il est temps de rentrer à la maison."

Le décès de Hamami avait été officiellement annoncé le 2 décembre 2023, moins de deux mois après le massacre. Nommé commandant de la Brigade Sud de la Division de Gaza en mai 2022.

Le capitaine Omer Neutra avait été tué lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Dans un message chargé d'émotion, son père Ronen a écrit : "Et il y a de l'espoir pour ton avenir, dit le Seigneur, et les enfants sont retournés à leur frontière. Notre Omer est enfin en terre d'Israël. Quelle douleur et quel soulagement !"

Plus tôt dans la soirée, le président américain Donald Trump avait annoncé aux journalistes, à bord d'Air Force One en route vers Washington, que le Hamas avait restitué le corps du citoyen israélo-américain. Le président a indiqué avoir échangé avec les parents du jeune homme.

Né et élevé à Long Island, dans l'État de New York, Omar Neutra, 21 ans, avait fait le choix en 2022 d'immigrer seul en Israël pour s'engager dans Tsahal. Intégré à l'unité Sabar en tant que soldat isolé, il avait rejoint le Corps blindé et servait comme chef de section de chars au sein de la compagnie Vulcan du 77e bataillon, 7e brigade.

Le 7 octobre 2023, au matin de l'attaque massive du Hamas, le char sous son commandement a essuyé des tirs intenses près de l'avant-poste à proximité du kibboutz Nir Oz, à la frontière de Gaza. Touché par des roquettes RPG et des explosifs, le blindé a pris feu. Omer et son équipage - le caporal Nimrod Cohen, le sergent Oz Daniel et le sergent Shaked Dahan - ont été contraints d'évacuer le véhicule pour échapper aux flammes. Dès leur sortie, ils ont été capturés par des terroristes qui les attendaient et emmenés dans la bande de Gaza.

Le 2 décembre 2024, après examen des conclusions du grand rabbinat militaire et sur la base de renseignements fiables, Tsahal a officiellement déclaré le capitaine Neutra décédé, sa dépouille étant retenue par une organisation terroriste.

Le sergent Oz Daniel, 19 ans, avait été tué à la base de Nahal le 7 octobre et son corps avait été emmené à Gaza.

Le bureau du Premier ministre a annoncé ce lundi le rapatriement en Israël des dépouilles de trois militaires enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. "Après que le Centre national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, a achevé le processus d'identification, les représentants de Tsahal ont informé les familles des personnes enlevées décédées, le colonel Assaf Hamimi, le capitaine Omer Maxim Neutra et le sergent Oz Daniel, que leurs proches avaient été rapatriés en Israël et que les identifications étaient terminées."

Le gouvernement israélien a exprimé "la profonde douleur" qu'il partage avec les familles endeuillées ainsi qu'avec l'ensemble des familles d'otages tués. "Le gouvernement et l'ensemble des forces de sécurité israéliennes sont déterminés et œuvrent sans relâche pour que tous nos otages puissent recevoir une sépulture digne dans leur pays", indique le communiqué.

Le texte se conclut par un avertissement ferme au Hamas : "L'organisation terroriste Hamas est tenue de remplir ses obligations et de libérer toutes les personnes enlevées, conformément à l'accord. Nous ne transigerons pas sur ce point et ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce qu'elles soient toutes libérées, sans exception."