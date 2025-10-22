Les deux corps d'otages rapatriés mardi soir identifiés comme ceux de Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich

Les corps d'otages rapatriés mardi soir ont été identifiés par l'Institut médico-légal comme étant ceux d'Aryeh Zalmanovich et de Tamir Adar, deux habitants de Nir Oz, durement touché lors de l'attaque du 7 octobre.

Aryeh Zalmanovich, l'un des pionniers du kibboutz, avait été enlevé vivant à son domicile. Selon les estimations de Tsahal, il a été assassiné en captivité environ six semaines plus tard. Son fils, Boaz Zalmanovich, témoigne : "Mon père a été assassiné dans d'atroces souffrances physiques et mentales. Il n'a pas été étranglé ni abattu, mais il était privé de médicaments et de nourriture."

Ce témoignage est corroboré par Farhan Kadi, un ex-otage qui affirme avoir vu Aryeh Zalmanovich mourir à ses côtés, faute de soins médicaux.

Natif de Haïfa, Aryeh Zalmanovich était un agriculteur spécialisé dans la culture du blé dans les conditions arides du Néguev. Il laisse derrière lui deux fils et cinq petits-enfants.

Tamir Adar, sergent-chef de réserve et commandant adjoint de l'équipe de sécurité de Nir Oz avait 38 ans au moment de son assassinat le 7 octobre 2023, alors qu'il défendait le kibboutz. Son corps était détenu par le Front populaire de libération de la Palestine.

Marié et père de deux jeunes enfants, Tamir Adar était également le petit-fils de Yaffe Adar, 85 ans, elle-même enlevée puis libérée lors du premier accord sur les otages. Son dernier message à sa femme, quelques heures avant sa mort, était terriblement lucide : "N'ouvre la porte à personne, même si c'est moi qui te le demande."

Les cercueils ont été remis à la Croix-Rouge dans le sud de Gaza avant d'être transférés aux forces israéliennes. À 22h40, le convoi est entré en territoire israélien et a été accueilli au carrefour de Gama par des dizaines d'habitants d'Eshkol, drapeaux en main.

"Au-delà de la tristesse et de la conviction que le cœur ne sera jamais guéri, leur retour est une sorte de réconfort pour les familles qui ont vécu dans l'incertitude et le doute profond pendant plus de deux ans", a déclaré le Forum des familles des otages.

Le gouvernement israélien a réaffirmé sa détermination : "Nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que tous les otages assassinés soient restitués, jusqu'au dernier."

De son côté, le chef du Hamas Khalil al-Hayya a justifié "la lenteur de la libération des otages morts" par "les très grandes difficultés à récupérer les corps", tout en assurant la volonté de l'organisation de "mettre en œuvre l'accord de Gaza dans son intégralité".

Il reste désormais 13 corps d'otages aux mains du Hamas.