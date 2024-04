Les dirigeants de 18 pays appellent le Hamas à libérer les otages

Dans une première déclaration commune publiée ce jeudi, les dirigeants de 18 pays ont appelé à la libération des otages détenus à Gaza. Toutes ces nations ont eu, ou ont encore, des ressortissants aux mains du Hamas.

"Nous appelons à la libération immédiate de tous les otages détenus par le Hamas à Gaza depuis plus de 200 jours, qui incluent nos propres citoyens. Le sort des otages et de la population civile de Gaza qui doivent être protégés par le droit international suscite une préoccupation mondiale. Nous soulignons que l’accord proposé pour libérer les otages entraînerait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, ce qui faciliterait l’arrivée d’une aide humanitaire supplémentaire nécessaire dans toute la bande de Gaza, et conduirait à une fin crédible des hostilités, tandis que les habitants de Gaza pourraient regagner leurs foyers", peut-on lire dans cette déclaration.

"Nous soutenons fermement les efforts de médiation en cours afin de ramener nos citoyens chez eux. Nous réitérons notre appel au Hamas pour qu’il libère les otages et mette fin à cette crise afin que nous puissions collectivement concentrer nos efforts sur l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région", conclut-elle.

La déclaration a été signée par les dirigeants des États-Unis, de l'Argentine, de l'Autriche, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de la Colombie, du Danemark, de la France, de l'Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Serbie, de l'Espagne, de la Thaïlande et du Royaume-Uni.

133 otages, dont une grande partie sont vraisemblablement morts, sont encore détenus à Gaza.