"Les dirigeants du Hamas sont bien nourris, ils se moquent que les Gazaouis aient faim", affirme Mike Huckabee

Lors d’un entretien accordé lundi au journaliste britannique Piers Morgan, l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a vigoureusement défendu l’action israélienne à Gaza et dénoncé le Hamas, l’accusant de s’opposer à l’aide humanitaire pour protéger ses propres intérêts.

Huckabee a notamment évoqué l’initiative Gaza Humanitarian Foundation (GHF), destinée à acheminer de la nourriture aux civils. Selon lui, le Hamas a exigé sa fermeture lors de négociations récentes. "Leur (la GHF) méthode d’approvisionnement en nourriture a affaibli la capacité du Hamas à contrôler le marché alimentaire et leur (le Hamas) coûte de l’argent", a affirmé le diplomate, ajoutant que les dirigeants du mouvement terroriste "ne se soucient pas que les gens mangent, seulement qu’eux mangent". Huckabee a ironisé sur leur apparence, estimant qu’"au lieu de nourriture, ils pourraient avoir besoin d’Ozempic (médicament antidiabétique contenant une hormone de satiété)".

La discussion s’est tendue lorsque Piers Morgan a évoqué l’élimination par Tsahal d’Anas al-Sharif, "journaliste" pour Al Jazeera présenté par Israël comme un haut responsable du Hamas. Le Royaume-Uni, via des journalistes de la BBC, a exprimé des doutes sur les preuves avancées. Huckabee a rétorqué que des photos montraient al-Sharif "serrant dans ses bras le chef du Hamas", ce qui, selon lui, accrédite l’idée qu’il était membre de l’organisation terroriste. "Si cela se révèle faux, c’est une autre histoire, mais à ce stade, les preuves vont dans ce sens", a-t-il insisté.

https://x.com/i/web/status/1955096485827068140

Pour illustrer son point de vue, il a comparé la situation à un arbitre de football américain portant le maillot d’une équipe et l’aidant activement, tout en soulignant que, contrairement au sport, "ici, des vies sont en jeu".

Interpellé sur le nombre élevé de journalistes palestiniens tués depuis le début de la guerre et sur l’interdiction faite aux reporters étrangers d’entrer à Gaza, Mike Huckabee a maintenu sa confiance dans les motivations israéliennes. "Si je dois choisir entre croire les Israéliens ou le Hamas, je me rangerai bien plus vite du côté des Israéliens", a-t-il déclaré, tout en affirmant qu’une enquête serait justifiée si la cible s’avérait innocente.

Il a conclu en rappelant la nature du Hamas, qu'il a qualifié de "culte assoiffé de sang" depuis l’attaque du 7 octobre, et a jugé "malhonnête" l’idée qu’al-Sharif puisse être considéré comme un simple journaliste innocent.