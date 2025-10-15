Accord sur Gaza : un haut responsable israélien dément tout début de négociation sur la "phase deux"

LIVE BLOG | "Phase deux" : un haut responsable israélien dément tout début de négociation
« Nous sommes encore dans la première phase. Nous parlerons de la seconde une fois la première achevée », a-t-il déclaré.
Le Hamas affirme qu’un des corps restitués est celui d’un soldat israélien
Selon Al Jazeera, une source haut placée du Hamas a affirmé que l’un des quatre corps remis hier soir à Israël appartient à un soldat de Tsahal capturé lors d’une opération à Jabaliya en mai 2024. L’armée israélienne avait alors démenti toute capture, qualifiant la revendication de « mensonge de propagande ». Le Hamas évoque désormais un « combattant tombé au combat », contredisant la version israélienne selon laquelle il ne s’agirait pas d’un otage.
Benjamin Netanyahou souffre d’une bronchite, selon son bureau
Le Premier ministre israélien, âgé de 75 ans, est atteint d’une bronchite mais son état « ne présente aucun danger », indique son bureau. Il a annulé ses rendez-vous du jour pour se reposer chez lui. Le médecin du Forum des familles d’otages a critiqué sa visite la veille à l’hôpital Rabin, estimant qu’il avait pris un risque inutile au contact de rescapés fragilisés.
Berlin condamne les exécutions de Gaza mais maintient l’aide humanitaire
Le ministère allemand des Affaires étrangères a qualifié de « terroristes » les exécutions menées par le Hamas contre des clans locaux à Gaza. Il a toutefois précisé que l’Allemagne « continue de juger indispensable » la poursuite de l’aide humanitaire destinée aux civils palestiniens. Berlin appelle à ce que « les civils ne paient plus le prix » des affrontements internes.
Un haut responsable israélien a démenti mardi les informations du Wall Street Journal selon lesquelles Israël et le Hamas auraient entamé des discussions sur la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza. « Nous sommes encore dans la première phase. Nous parlerons de la seconde une fois la première achevée », a-t-il déclaré. Selon ce responsable, des représentants israéliens de niveau intermédiaire se trouvent actuellement à Charm el-Cheikh, mais uniquement pour aborder le retour des corps des otages assassinés et assurer la mise en œuvre complète de la première phase de l’accord. Plus tôt ce mercredi, Tsahal et le Shin Bet avaient annoncé l’ouverture au Caire de pourparlers entre Israël et le Hamas, consacrés à la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix présenté par le président américain Donald Trump.