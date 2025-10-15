Accord sur Gaza : un haut responsable israélien dément tout début de négociation sur la "phase deux"

Un haut responsable israélien a démenti mardi les informations du Wall Street Journal selon lesquelles Israël et le Hamas auraient entamé des discussions sur la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu à Gaza. « Nous sommes encore dans la première phase. Nous parlerons de la seconde une fois la première achevée », a-t-il déclaré. Selon ce responsable, des représentants israéliens de niveau intermédiaire se trouvent actuellement à Charm el-Cheikh, mais uniquement pour aborder le retour des corps des otages assassinés et assurer la mise en œuvre complète de la première phase de l’accord. Plus tôt ce mercredi, Tsahal et le Shin Bet avaient annoncé l’ouverture au Caire de pourparlers entre Israël et le Hamas, consacrés à la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix présenté par le président américain Donald Trump.