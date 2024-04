Les écoles de l’UNRWA à Gaza enseignent comment conquérir Israël

Les écoles de la bande de Gaza relevant de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) enseigne aux élèves du territoire palestinien la manière de conquérir Israël par la force, a rapporté Arutz Sheva jeudi. Des livres scolaires provenant d'écoles installées dans des tentes de l'UNICEF incitent à la violence et à la haine en appelant les enfants à "libérer" les villes israéliennes et à "porter le feu de la révolution de Haïfa à Jaffa".

AP Photo/Adel Hana

Selon des informations révélées par la chaîne israélienne N12, des élèves de CE1 étudient la langue arabe avec des histoires glorifiant les terroristes, et les mathématiques en dénombrant les "martyrs". Dans un manuel scolaire de CM2, une leçon de géométrie apprend à calculer les surfaces en utilisant la barrière frontalière avec Israël. De plus, un directeur d’école à Rafah a été filmé en train d'enseigner à côté d'une carte de la "Palestine" englobant Israël dans son entièreté.

Marcus Sheff, PDG de IMPACT-se, a déclaré à Catherine Colonna, envoyée spéciale de l’ONU chargée de l'enquête sur l'UNRWA, que son organisation mettait en garde depuis de nombreuses années contre l’incitation à la haine des manuels scolaires palestiniens. "Ces documents promeuvent l'antisémitisme, encouragent la violence, glorifient le terrorisme et le martyre, nient systématiquement l'existence d'Israël et expriment leur opposition à un processus de paix", a-t-il affirmé. "Il est urgent de mettre en place un nouveau programme scolaire dans les écoles palestiniennes, dès la fin de la guerre", a-t-il ajouté.

Israel Defense Forces

Le 11 avril, le Parlement européen a adopté une résolution condamnant fermement le contenu des manuels scolaires produits par l'Autorité palestinienne et l’UNRWA, reconnaissant que ce matériel pédagogique, financé en partie par les contribuables européens, a contribué à la radicalisation des Gazaouis avant l'attaque du 7 octobre. Le Parlement a exigé que l'aide éducative à l'Autorité palestinienne soit conditionnée à l'élaboration d'un matériel pédagogique "exempt de contenus antisémites et d'incitation à la violence".