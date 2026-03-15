Les États-Unis accélèrent les livraisons d’armes à Israël

Les États-Unis ont intensifié ces derniers jours leurs livraisons de munitions à Israël afin de soutenir les opérations de l’armée de l’air contre le régime iranien. Selon des informations diffusées par la radio publique Kan Reshet Bet, plusieurs cargaisons d’armements sont arrivées récemment en Israël dans le cadre d’un véritable pont aérien destiné à maintenir le rythme des frappes. Depuis le début de la campagne militaire, plus de 11 000 bombes auraient été larguées sur des cibles en Iran.

Ces livraisons interviennent alors que des informations font état d’un possible manque d’intercepteurs de missiles balistiques du côté israélien. Des responsables américains ont indiqué au site Semafor que les stocks israéliens se seraient fortement réduits au fil du conflit avec l’Iran. Selon ces sources, Washington était conscient depuis plusieurs mois du risque de pénurie, mais il reste incertain que les États-Unis acceptent de partager leurs propres réserves d’intercepteurs. Cette information a depuis été formellement démentie par Israël.

Contrairement au système Iron Dome, conçu pour intercepter des roquettes et projectiles à courte portée, ces intercepteurs constituent la principale ligne de défense contre les missiles balistiques à longue portée. L’armée israélienne peut également recourir à des avions de chasse pour tenter d’intercepter certaines menaces, mais cette solution est considérée comme complémentaire aux systèmes antimissiles.

Parallèlement, le gouvernement israélien a adopté de nouvelles mesures budgétaires pour soutenir l’effort de guerre. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a approuvé une réduction transversale d’environ un milliard de shekels dans les budgets ministériels afin de financer des acquisitions militaires classifiées liées à l’opération "Rugissement du lion". Quelques jours plus tôt, l’exécutif avait déjà validé une coupe générale de 3 % dans les budgets des ministères, permettant d’augmenter le budget de la défense d’environ 30 milliards de shekels.