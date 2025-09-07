Les États-Unis auraient transmis au Hamas les principes d'une proposition d'accord global

Articles recommandés -

Les États-Unis ont transmis au Hamas les principes d'une proposition d'accord global, révèle ce dimanche la chaîne israélienne Kan. Il ne s'agit pas d'une proposition formelle et complète, mais d'orientations générales destinées à guider les négociations futures.

Cette transmission s'est faite par l'intermédiaire d'un médiateur israélien ayant déjà négocié avec le Hamas par le passé. Cette démarche pourrait expliquer la déclaration du mouvement terroriste palestinien, qui a réaffirmé samedi soir son adhésion aux propositions qataries et égyptiennes de la mi-août.

Trump évoque des "négociations approfondies"

Parallèlement, le ministre Ron Dermer, chef de l'équipe de négociation et proche de Netanyahou, doit se rendre cette semaine aux États-Unis pour s'entretenir avec de hauts responsables de l'administration Trump.

Le président américain Donald Trump a récemment évoqué ces pourparlers : "Nous menons des négociations approfondies avec le Hamas. C'est un choix d'Israël", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y aurait "32 personnes décédées et 20 otages vivants", tout en soupçonnant que certains ont pu mourir récemment.

Pression militaire pour un accord

Selon des révélations de Kan, l'armée israélienne et l'ancien chef d'état-major Herzi Halevi auraient tenté de convaincre le niveau politique d'accepter un accord libérant tous les otages. Cet accord permettrait, selon eux, de défaire le Hamas à Gaza sans contraintes.

Cette nouvelle phase diplomatique intervient alors que les négociations se poursuivent autour d'un cessez-feu par étapes, prévoyant la libération de 33 otages israéliens dans une première phase de six semaines.