Les Etats-Unis craignent que la plupart des otages détenus par le Hamas soient morts

Des responsables américains ont confié au Wall Street Journal leurs craintes quant au fait que la plupart des otages israéliens détenus par le Hamas pourraient être morts.

Cette information intervient dans le contexte de pourparlers visant à obtenir un accord de libération d'otages et une trêve, certaines sources du Hamas indiquant que le groupe terroriste est dans l'incapacité de fournir les 40 otages vivants parmi les personnes âgées, les femmes et les soldates exigés par Israël.

On estime que 129 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre sont toujours à Gaza. L'armée israélienne a confirmé la mort de 34 des captifs, se basant sur des renseignements et des découvertes faites par les troupes opérant à Gaza.

Cependant, le rapport du Wall Street Journal indique que les responsables israéliens et américains estiment en privé que le nombre de décès pourrait être bien plus élevé."

Certaines estimations américaines suggèrent que la majorité des otages seraient déjà morts, selon des responsables américains au fait des renseignements.

Ils soulignent toutefois que les informations américaines sur les otages sont limitées et dépendent, en partie, des renseignements israéliens.

Le rapport cite des responsables américains affirmant que certains ont probablement été tués lors des frappes israéliennes sur Gaza, tandis que d'autres sont morts suite à des problèmes de santé, y compris des blessures subies lors de leur capture initiale.

Les terroristes du Hamas ont pris 253 otages lors de l'assaut du 7 octobre, au cours duquel ils ont également tué quelque 1 200 personnes. Cent cinq otages ont été libérés de la captivité du Hamas pendant une trêve d'une semaine fin novembre. Quatre otages avaient été relâchés avant cela. Trois otages ont été secourus vivants par les troupes, et les corps de 12 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l'armée. Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre, et son sort reste inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin depuis 2014, ainsi que deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux en vie après être entrés dans la bande de leur plein gré en 2014 et 2015 respectivement.