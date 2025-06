Les États-Unis déploient des dizaines d'avions-citernes vers l'est, alimentant les spéculations

Plus de trente avions-citernes militaires américains KC-135 et KC-46 ont quitté lundi matin le territoire américain en direction de l'est, traversant l'océan Atlantique dans un déploiement sans précédent de l'US Air Force. Ce mouvement inhabituel alimente les spéculations sur un éventuel soutien aux opérations israéliennes, malgré les démentis américains. Ces appareils pourraient participer à un exercice OTAN programmé en Europe. Cependant, des analystes et responsables régionaux estiment que la mission pourrait s'étendre au Moyen-Orient, en lien avec les hostilités en cours entre Israël et l'Iran.

Washington a nié tout soutien direct aux frappes israéliennes contre l'Iran. Le département d'État a demandé aux diplomates américains de rassurer les gouvernements hôtes que les États-Unis "n'étaient pas impliqués" dans l'opération "unilatérale" d'Israël visant les actifs iraniens et qu'ils n'avaient fourni aucune assistance de ravitaillement à Tsahal, selon CBS.

Le département a souligné que le soutien de Washington à Israël se limite aux mesures défensives, avertissant que toute attaque contre des civils américains, des installations militaires ou des infrastructures - particulièrement suite aux menaces irakiennes - déclencherait une riposte.

Malgré ces assurances, le déploiement massif d'avions-citernes nourrit les spéculations sur une implication américaine plus profonde. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a accusé les États-Unis de complicité dans la campagne de bombardements israélienne, avertissant que Washington "paiera" pour ses actions. Les experts stratégiques notent que les F-15 israéliens possèdent l'autonomie nécessaire pour atteindre l'Iran, contrairement aux F-16 plus nombreux qui nécessitent un ravitaillement en vol pour frapper des cibles profondes.