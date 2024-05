Plus de 100 cibles terroristes frappées dans toute la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures | LIVE

Plus de 100 cibles terroristes frappées dans toute la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures

À l'est de Rafah, les forces israéliennes ont éliminé un certain nombre de terroristes et localisé des armes. Plusieurs terroristes ont notamment été éliminés par des drones militaires. À Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, les troupes de Tsahal ont étendu cette nuit les opérations dans la ville et attaqué d'autres cibles terroristes. "Au cours des derniers jours, les forces ont mené de nombreuses batailles et éliminé des dizaines de terroristes", a indiqué Tsahal. Dans le quartier de Zeitoun, de la ville de Gaza, les combats contre des cibles terroristes se poursuivent également. "Au cours de l'opération, les combattants ont localisé des tunnels et détruit un certain nombre de lanceurs de roquettes. Plusieurs terroristes ont été éliminés et un entrepôt d'armes ainsi que d'autres infrastructures terroristes détruits". Hier soir, des avions de chasse israéliens ont bombardé un complexe d'organisations terroristes du centre de la bande de Gaza et ont éliminé cinq terroristes qui s'y trouvaient. Des chars ont aussi éliminés des terroristes opérant dans le secteur. "Au cours des dernières 24 heures, des avions de chasse et des drones de l'armée de l'air ont attaqué plus de 100 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza, dont de nombreux terroristes armés, des bâtiments piégés et d'autres infrastructures terroristes", a conclu le porte-parole de Tsahal.