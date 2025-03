Les Etats-Unis et Israël envisageraient une réinstallation des Gazaouis en Syrie

L'administration du président américain Donald Trump et Israël seraient tous deux intéressés par une réinstallation des Palestiniens de Gaza en territoire syrien, a rapporté le réseau d'information américain CBS News lundi matin. Cette annonce fait suite aux rapports sur les efforts déployés par l'administration Trump pour trouver une nouvelle terre d'accueil pour les Gazaouis, notamment vers les pays africains.

Une source proche du dossier a déclaré à CBS que les États-Unis avaient tenté d'approcher le nouveau gouvernement intérimaire syrien dirigé par al-Joulani sur cette question par l'intermédiaire d'un représentant tiers. Une autre source a ajouté qu'une telle demande avait effectivement été faite, mais il n'a pas été déterminé si la Syrie a donné réponse à cette proposition. Un haut responsable syrien a toutefois déclaré que Damas n'était pas au courant d'une telle approche adressée au gouvernement par Israël ou les États-Unis.

AP Photo/Mosaab Elshamy

Au sujet des informations évoquant la Somalie et le Soudan comme possible pays d'accueil pour les Gazaouis parues il y a quelques jours, l'ambassadeur de Somalie aux États-Unis, Dahir Hassan, a déclaré que "ni l'administration américaine ni les autorités israéliennes n'ont contacté le gouvernement somalien au sujet d'un éventuel transfert de Palestiniens vers le pays". M. Hassan s'est également inquiété du risque que "la diffusion de telles informations non vérifiées alimente la propagande de recrutement de groupes extrémistes comme l'État islamique et Al-Shabaab, ce qui pourrait aggraver les problèmes de sécurité dans la région". Le gouvernement soudanais n'a quant à lui pas répondu à la demande de commentaires de CBS News.