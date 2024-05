Les Etats-Unis demandent au Qatar d'expulser les dirigeants du Hamas en cas de rejet de l'accord de trêve

Le Qatar serait prêt à obtempérer si les États-Unis lui demandent de chasser les chefs du Hamas de sa capitale, Doha. Une telle requête pourrait être imminente, selon des informations du Times of Israel. Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, aurait averti le Premier ministre qatari, Mohammed Al Thani en avril que son pays devrait bannir les dirigeants du Hamas si l'organisation terroriste persiste à refuser les propositions d'accord sur la libération des otages, selon un haut fonctionnaire américain qui corrobore ainsi des informations parues dans le Washington Post.

Les pourparlers entre Israël et le Hamas, qui se cesse de repousser sa réponse, semblent à un tournant décisif ce samedi, avec l'arrivée hier au Caire de Bill Burns, directeur de la CIA, et l'atterrissage prévu dans la journée d'une délégation du Hamas.

Washington impute au Hamas le rejet des offres précédentes et considère que le mouvement est "l'unique responsable" du blocage d'un accord qui permettrait la libération de dizaines d'otages israéliens parmi les plus fragiles, en échange d'une trêve immédiate d'au moins six semaines. Une demande officielle des États-Unis au Qatar d'expulser les chefs du Hamas pourrait ainsi intervenir si l'organisation terroriste décline l'offre qui est sur la table. Un responsable israélien estime que le Hamas ne devrait pas opposer un refus catégorique, mais plutôt soumettre une contre-proposition amendée, pour gagner du temps et ne pas perdre son capital sympathie à l'international.

Cependant, au vu de l'impatience croissante de Washington envers le Hamas, tout autre chose qu'une acceptation sans réserve de l'accord sur la table pourrait suffire à pousser les États-Unis à exiger formellement du Qatar qu'il mette le groupe terroriste à la porte, selon la source.