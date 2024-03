Les États-Unis exigent l'introduction de 450 camions d'aide humanitaire par jour à Gaza

Les États-Unis exigent que 300 camions d'aide humanitaire entrent chaque jour dans le centre de la bande de Gaza et dans le sud, et atteignent leur destination, a indiqué jeudi un responsable de l'administration américaine à la chaîne publique israélienne Kan. Selon lui, moins de 200 camions entrent aujourd'hui dans cette zone. "C'est le minimum requis pour permettre une alimentation continue et normale de la population", a-t-il estimé.

AP Photo

Dans le nord de la bande de Gaza, l'exigence est de 100 à 150 camions quotidiens pendant une longue période, afin "de submerger la zone de nourriture". Pour la première fois depuis environ deux semaines, l'arrivée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza s'améliore, toujours selon la même source. Le responsable a néanmoins ajouté qu’"il y a toujours une crise humanitaire et qu'il reste encore beaucoup à faire".

Mardi, pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël a fait entrer six camions d'aide humanitaire directement de son territoire vers le nord de la bande de Gaza, dans le cadre d'un projet pilote qui s'est déroulé conformément aux directives de l'échelon politique. Mais peu de temps après leur entrée dans le territoire palestinien, les camions ont été pillés par les habitants.

AP Photo/Amr Nabi

Israël entend poursuivre sa fourniture d’aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza, même s’il est clair que les camions seront également pillés la prochaine fois. Cette aide continuera jusqu’à ce qu’Israël trouve une alternative gouvernementale au Hamas, sous la forme de responsables locaux dans la bande de Gaza qui seront responsables de la distribution de l’aide aux habitants.