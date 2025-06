🔴 Les Etats-Unis frappent les sites nucléaires iraniens, "un succès total", assure Trump

Articles recommandés -

Donald Trump a annoncé samedi soir la réussite d'une frappe militaire américaine contre trois installations nucléaires iraniennes. L'opération baptisée "Rising Lion" a ciblé les sites de Fordow, Natanz et Ispahan. "Nous avons terminé notre attaque très réussie sur les trois sites nucléaires en Iran", a déclaré le président américain, précisant que "tous les avions sont maintenant hors de l'espace aérien iranien". Concernant Fordow, site considéré comme prioritaire, Trump a souligné qu'une "charge complète de bombes a été larguée".

Selon les informations rapportées par Fox News, six bombes bunker-buster de 15 tonnes chacune ont été utilisées contre l'installation de Fordow, larguées par des bombardiers furtifs B-2. Les sites de Natanz et Ispahan ont été touchés par 30 missiles Tomahawk tirés depuis des sous-marins américains.

Le journaliste Barak Ravid d'Axios r√©v√®le qu'un responsable isra√©lien lui a confirm√© que Tel-Aviv avait √©t√© pr√©venu √† l'avance de l'op√©ration. Trump lui-m√™me a d√©clar√© au t√©l√©phone : "Nous avons eu un grand succ√®s ce soir. Votre Isra√ęl est maintenant beaucoup plus s√Ľr". Des sources isra√©liennes indiquent que les deux pays avaient orchestr√© une mise en sc√®ne de d√©saccords publics "pour endormir l'ennemi". Cette strat√©gie aurait permis de masquer la coordination r√©elle entre Washington et Tel-Aviv.

Les autorit√©s iraniennes ont confirm√© les attaques. Un porte-parole du centre de gestion de crise de Qom a d√©clar√© aux m√©dias d'√Čtat qu'une "partie de la zone du site nucl√©aire de Fordow a √©t√© attaqu√©e par les forces a√©riennes ennemies". Le gouverneur adjoint d'Ispahan a √©galement reconnu des "intrusions pr√®s des installations nucl√©aires".

Le président américain doit s'adresser à la nation à 22h00, heure de l'Est. Selon CNN, Trump espère que ces frappes relanceront la diplomatie et n'envisage pas d'actions militaires supplémentaires pour l'instant. Le sénateur Lindsey Graham a salué l'opération sur les réseaux sociaux : "C'était la bonne décision. Le régime le mérite. Bien joué, président Donald Trump". Le président de la Chambre Mike Johnson, informé à l'avance, a estimé que l'action "empêche le plus grand sponsor étatique du terrorisme mondial d'obtenir l'arme la plus létale de la planète".